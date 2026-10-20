SpaceX sorprendió al mercado financiero al reportar su primera ganancia trimestral del año en curso, pues dio a conocer que tuvo un impresionante crecimiento del 161% interanual.

De acuerdo con la información emitida por la compañía de Elon Musk, el crecimiento implica una utilidad neta de 4.4 mil millones, con lo que superó con amplitud las proyecciones de los analistas.

Cabe resaltar que el histórico reporte de SpaceX coincidió con el anuncio de Elon Musk, quien prometió que en el 2027 regalará una acción a cada niño de Estados Unidos.

SpaceX. Empresa de Elon Musk (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

SpaceX reporta crecimiento en sus ganancias del 161%

A tan solo un día de que Elon Musk prometió regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, la compañía aeroespacial dio a conocer que ha concretado un brutal crecimiento financiero.

Al publicar su primera ganancia trimestral del 2026, SpaceX destacó que ha en ese periodo creció 161% con respecto al año previo, al lograr ingresos por el orden de los 14.6 mil millones de dólares.

El desempeño superó por completo las expectativas de los analistas de Wall Street, quienes proyectaban ingresos significativamente menores para el arranque de la firma en la bolsa de valores.

De la misma forma, la ganancia neta de SpaceX alcanzó los 4.4 mil millones de dólares, con lo que dejó atrás el panorama negativo registrado el año previo cuando reportó pérdidas considerables.

El vertiginoso crecimiento consolidará la confianza de los inversionistas e impulsará el valor de los títulos financieros en las operaciones posteriores al cierre formal del mercado bursátil.

SpaceX (Eric Gay / AP)

¿Anuncio de Elon Musk sobre regalar acciones impulsó ganancias de SpaceX?

Aunque la promesa de Elon Musk sobre regalar acciones de SpaceX captó la atención, el anuncio mediático fue un evento que no influyó en el impulso financiero reportado por la empresa

El verdadero motor del crecimiento del 161% fue la división Super Intelligence, cuyos ingresos por inteligencia artificial se dispararon a 7.6 mil millones de dólares.

Los datos indican que la red satelital Starlink también influyó, pues alcanzó 13.6 millones de suscriptores e impulsó la facturación por conectividad un 69% hasta 5.2 mil millones de dólares.

Las cifras históricas de la compañía aeroespacial señalan que su rentabilidad actual obedece estrictamente a la consolidación comercial y tecnológica de sus plataformas operativas globales.