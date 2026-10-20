El Lamborghini Huracán EVO Spyder que colocó a Adriano Zendejas en medio de la polémica no solo destaca por la controversia sobre su propiedad, sino también por tratarse de uno de los superdeportivos más exclusivos de la marca italiana.

El modelo presume un motor V10 atmosférico, aceleración de alto rendimiento y un precio multimillonario que lo convierten en una pieza codiciada entre coleccionistas y aficionados a los autos de lujo.

Además, cualquier desperfecto mecánico puede representar costos de reparación que alcanzan cifras de seis dígitos en pesos.

Este es el precio del Lamborghini Huracán EVO Spyder que dañó Adriano Zendejas

Hasta hace unos días, Adriano Zendejas se jactaba de ser el dueño de un Lamborghini Huracán EVO Spyder cuyo precio varía de acuerdo al año y su kilometraje.

Al tratarse de un modelo año 2023, el precio oscila entre los 8 millones y los 9 millones 500 mil pesos dependiendo del kilometraje, su estado de conservación y el nivel de personalización o componentes en fibra de carbono.

Este vehículo deportivo es muy cotizado entre los coleccionistas por ser uno de los últimos modelos en equipar el legendario motor V10 atmosférico de 5.2 litros.

Entre sus características destacan:

Potencia: 640 CV y 600 Nm de par.

Tracción: Integral (AWD).

Aceleración (0-100 km/h): 3.1 segundos.

Velocidad máxima: 325 km/h.

Techo: Capota blanda descapotable (accionamiento en 17 segundos).

Lamborghini Huracán EVO Spyder 2023 (Internet)

Dañar un amortiguador, como lo habría hecho Zendejas, tendría un alto costo de reparación, mismo que varía dependiendo si la pieza es original, clon o usada.

En agencia un amortiguador trasero con tecnología magnética puede superar los 3 mil 800 a 5 mil 900 dólares por unidad (aproximadamente entre 76 mil 000 a 118 mil pesos más gastos de importación e IVA).

Adriano Zendejas se queda sin Lamborghini; dueño lo reclama y exhibe al streamer por ser rentado

Tras el incidente, un hombre que se identificó como Dagui dijo ser el dueño del Lamborghini Huracán EVO Spyder que Adriano Zendejas utilizó para hacerse pasar por chofer de Uber.

Mediante un video publicado en sus historias de Instagram, Dagui dijo haber recuperado su auto, el cual mandaría a revisión al ver que el streamer lo dañó tras caer en un bache.

Imagínate ser fan de un streamer y defenderlo a capa y espada de las suposiciones que decían sobre que su Lamborghini era rentado y que luego te despiertes y te enteres que si, que efectivamente era rentado y que te dejó mal parado como fanático. 😂😂😂 https://t.co/HytM8BqQCN — Willy (@Willy_WReals) October 20, 2026

Así como mostró la factura asegurando que Zendejas jamás la poseerá porque no es el dueño aún cuando lo afirmó en distintas ocasiones. Por si fuera poco, se burló de él: “Jajaja. A ver que se inventa mañana”, remató.