El hombre más rico del planeta, Elon Musk, hizo un ambiciosa promesa, pues aseguró que va a regalar una acción de SpaceX —una de sus empresas— a cada niño de Estados Unidos.

Fue por medio de un mensaje que compartió en X, que el multimillonario explicó que será durante el siguiente año 2027 cuando realice la repartición de acciones de su compañía.

El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Elon Musk

Cabe destacar que para cumplir con el regalo que prometió para cada uno de los niños de Estados Unidos, Elon Musk tendría que desprenderse de una millonaria cantidad de dinero.

Elon Musk dice que cada niño de Estados Unidos recibir´á una acción de SpaceX como regalo

El dueño de SpaceX, el polémico empresario de origen sudafricano, Elon Musk, prometió que durante el 2027 regalará una acción de su compañía a cada niño de Estados Unidos.

En su mensaje, el magnate se limitó a sostener que todos los niños del país van a recibir una de sus acciones, pero no explicó la forma por medio de la que realizará dicho movimiento.

Elon Musk promete regalar acciones de SpaceX a los niños de Estados Unidos (@elonmusk/X)

Para cumplir su compromiso, Elon Musk tendría que repartir alrededor de 72.1 millones de acciones, cifra correspondiente a la población menor de 18 años reportada por la Oficina del Censo.

A pesar de que no explicó el motivo de su promesa, reportes indican que fue en respuesta directa a Anthropic, que anunció un fondo de beneficencia que entregará el 5% de sus acciones institucionales.

El anuncio de la empresa rival fue cuestionado por Elon Musk, pues señaló que las acciones deberían entregarse directamente al público, confirmando horas después que realizaría dicha acción.

¿Cuánto dinero perdería Elon Musk al regalar acciones de SpaceX?

Pese a que la promesa de Elon Musk implica un costo multimillonario, el patrimonio del empresario se mantendría respaldado por una fortuna valuada en 908 mil millones de dólares por Bloomberg.

De cumplir con la entrega de títulos accionarios a los menores, el magnate terminaría por desprenderse de una suma superior a los 10 mil 500 millones de dólares en su valor actual.

Esa cantidad representa una fracción menor frente a su participación total en la compañía aeroespacial, donde posee 6 mil 420 millones de títulos, lo cual equivale solo al 48%.

Es decir que el impacto económico de la donación masiva resulta marginal para las finanzas de Elon Musk, pues aún conservaría su posición dominante en la lista de riquezas globales.