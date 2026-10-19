Donald Trump agradeció públicamente a Elon Musk por su propuesta de entregar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, una iniciativa que ha generado amplio debate por su magnitud y alcance económico.

“¡Muchísimas gracias a nuestro legendario amigo, Elon Musk, por su increíble generosidad al regalar acciones de SpaceX a millones de niños estadounidenses" Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos calificó la medida de Elon Musk como un acto de generosidad y la vinculó con los esfuerzos para fomentar la educación financiera y el ahorro entre las nuevas generaciones.

Además, Donald Trump aprovechó la ocasión para promover su programa de inversión destinado a menores de edad, al que, según explicó, podrían incorporarse los títulos accionarios prometidos por Elon Musk.

Trump agradece a Elon Musk por promesa de regalar acciones de SpaceX (@realDonaldTrump/X)

Trump agradece a Elon Musk por promesa de regalar acciones de SpaceX a niños de Estados Unidos

En un mensaje de X, el hombre más rico del mundo, Elon Musk lanzó una promesa que ha causado revuelo, debido a que aseguró que regalará acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos.

Al respecto, el empresario sostuvo que será durante el 2028 cuando entregue una acción a cada niño del país, promesa por la cual Donald Trump ya reaccionó al agradecerle el gesto.

En su publicación, el presidente agradeció a quien dijo, es su “legendario amigo”, pues dijo que regalar una acción de SpaceX a cada niño del país es muestra de su “increíble generosidad”.

En especial porque en su mensaje, Donald Trump sostuvo que se trata de una acción para invertir en la infancia de Estados Unidos, que refirió, es el “activo más grande” con el que cuenta la nación.

Trump adelantó la forma en que se regalarían las acciones de SpaceX

Al lanzar la promesa de regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, Elon Musk no ofreció detalles sobre la forma en la que pretende entregar los título de su empresa.

No obstante, fue el propio Donald Trump quien reveló cuál sería el método que se usará para hacer llegar las acciones de la empresa a los niños de todo el país.

En el mismo mensaje de agradecimiento, el presidente aseveró que las acciones de la compañía aeroespacial se entregarán en las “Cuentas Trump”, su programa de inversión y ahorro.

Elon Musk y Donald Trump (AP )

Tras ello, destacó que iniciativas como la de Elon Musk, son justamente las que impulsaron la creación de las “Cuentas Trump” que afirmó, buscan unir al sector privado.

Cabe resaltar que las “Cuentas Trump” son cuentas de retiro individuales de tipo tradicional para menores de edad que buscan fomentar la educación financiera, incentivar la inversión a largo plazo.