En medio de la euforia por el Tesla Roadster, ha cobrado interés el todoterreno de BYD que puede flotar sobre el agua durante 30 minutos.

Se trata del BYD Yangwang U8, un SUV premium que ya se vende y que muchos consideran más práctico por su función de flotación, la cual puede ser usada en situaciones de emergencia.

Contrario al carro volador de Tesla que no estará disponible hasta el 2028 y tendrá límite de uso por su tecnología.

El todoterreno de BYD que puede flotar sobre el agua durante 30 minutos (Captura de video )

Yangwang U8, el todoterreno de BYD que puede flotar sobre el agua durante 30 minutos

El BYD Yangwang U8 es un todoterreno híbrido que cuenta con cuatro motores eléctricos que se alimentan por gasolina turbo de 2.0 litros.

Cada uno le da tracción y control al vehículo para flotar sobre el agua durante 30 minutos, alcanzado una velocidad de navegación de hasta 3 km/h.

El todoterreno de BYD que puede flotar sobre el agua durante 30 minutos (BYD)

Al momento de detectar que está flotando, el SUV activa sus sensores de profundidad, cerrando ventanas y abre el techo corredizo.

A su vez, el BYD Yangwang U8 tiene una autonomía de hasta 1,000 kilómetros gracias a su batería de LFP de 49.05 kWh y un tanque de combustible de 75 litros.

En cuanto a su rendimiento en terreno normal, el vehículo puede alcanzar una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.6 a 3.8 segundos.

Precio y disponibilidad del todoterreno de BYD que flota sobre el agua

Actualmente, el todoterreno de BYD que flota sobre el agua se vende en China; en México no ha llegado su lanzamiento comercial.

El precio del BYD Yangwang U8 ronda los 2 millones 773 mil 935 pesos (150 mil dólares).