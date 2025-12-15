Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México destacó la fortaleza de la economía mexicana tras caída del tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar.

La mañana de este lunes 15 de diciembre el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar alcanzó las 17.98 unidades, lo que fue destacado en la conferencia mañanera del pueblo del lunes 15 de diciembre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tipo de cambio peso dólar 15 de diciembre 2025 (Especial)

Ante este cambio la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la “enorme fortaleza la economía nacional”.

Claudia Sheinbaum explica la fortaleza de la economía mexicana tras subida del peso ante el dólar

Al ser cuestionada sobre este tema de la subida del peso mexicano ante el dólar, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó el porqué de este fenómeno.

De acuerdo con la presidenta de México la fortaleza de la economía mexicana se debe al cambio del modelo económico que tomó su Gobierno.

“Está muy fuerte la economía de México por más que hay algunos que digan que no. Tiene una enorme fortaleza la economía nacional y es gracias también al cambio de modelo (...) vamos bien y vamos a ir mejor” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además la presidenta de México adelantó que para el próximo año 2026 tiene planeado dar informes y noticias de cómo su Gobierno va a incrementar la inversión pública a través de distintos instrumentos, lo que asegura que va a fortalecer más la economía mexicana.

El comportamiento del peso mexicano a dólar se vio esta mañana de lunes 15 de diciembre marcado por un mínimo en $17.97 y un máximo en $18.04 unidades en el mercado.

Además de acuerdo con un análisis financiero de Monex, destaca que a la apertura de la sesión americana, el peso mexicano operó al alza y se posiciona en el 10° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar.

También este análisis menciona que este movimiento en el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar se debe al continúo retroceso del billete estadounidense, mientras los inversores centran su atención en diversas reuniones de política monetaria durante la semana.