En un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la economía mexicana cierra diciembre de 2025 con un superávit comercial de 2 430 mdd.

Lo que marca un aumento en el superávit comercial en la economía mexicana, entre noviembre y diciembre de 2025.

Superávit comercial de 2 430 mdd con avance mensual de 0.2 por ciento para la economía mexicana

La economía mexicana logró cerrar 2025 con avance mensual de 0.2 por ciento, tras un cierre de diciembre 2025 con un superávit comercial de 2 430 mdd en el superávit de productos no petroleros que pasó de 2 838 mdd, en noviembre, a 4 837 mdd para diciembre.

Mientras que la ampliación en el déficit de la balanza de productos petroleros pasó de 2 175 mdd a 2 408 mdd entre los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Por lo que la balanza comercial de 2025 presentó un superávit de 771 mdd, resultado de un mayor superávit de la balanza de productos no petroleros pasó de 2 686 mdd a 26 323 mdd en el registro anual; mientras que el déficit de la balanza de productos petroleros pasó de 21 226 mdd a 25 552 mdd.

Economía mexicana cierra diciembre 2025 con un superávit comercial de 2 430 mdd (INEGI)

Crecimiento anual sobre exportaciones e importaciones en la economía mexicana

La economía mexicana también registró un crecimiento anual sobre exportaciones e importaciones.

Pues durante 2025, la estructura del valor de las exportaciones de mercancías fue de la siguiente:

Bienes manufacturados 91.6 %

Productos petroleros 3.2 %

Bienes agropecuarios 3.1 %

Productos extractivos no petroleros 2.1%

Mientras que la importaciones totales de mercancías fue de 58 221 mdd, lo que representó un crecimiento anual de 16.7 por ciento.