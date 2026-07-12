La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió “buenas noticias” hoy 12 de julio de 2026, celebrando que Estados Unidos aumentará su demanda de azúcar mexicana hasta 512% más.

El resultado de este aumento de azúcar mexicana es resultado de la reunión que Claudia Sheinbaum tuvo con Brooke Rollins, la secretaría de Agricultura de Estados Unidos en noviembre de 2025.

Claudia Sheinbaum comparte que Estados Unidos incrementará la importación de azúcar mexicana

Con una publicación oficial, la presidenta de México celebró que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que aumentará la importación de azúcar mexicana.

Con la cifra de un millón 152 mil toneladas de azúcar, Estados Unidos informó que será la estimación de la importación de azúcar mexicana que buscará obtener en el ciclo 2026-2027.

Según las estimaciones, esto sería el 512% más del azúcar que Estados Unidos requería de México.

Estas cifras fueron compartidas oficialmente por el país Norteamericano en la “Estimación de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial” que se publicó el 10 de julio de 2026.

Asimismo, se informó que el aumento en esta importación fue parte del resultado de la conversación que Claudia Sheinbaum tuvo con Brooke Rollins en noviembre de 2025.

Aumento en la importancia de azúcar mexicana a Estados Unidos beneficiará a productores

La noticia del aumento en la importación de azúcar mexicana a Estados Unidos, es beneficiosa para el país, pero también para los productores de caña y la industria azucarera.

A la perspectiva compartida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, esto es la inicio de la “regulación del acceso” de la industria azucarera a Estados Unidos.

Asimismo, informaron que el incremento de la importación llevará al aumento de 4 mil 760 millones de pesos pagados a la industria de este sector, así como a los productores de caña para la temporada que se avecina.