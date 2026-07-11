El gobierno de México informó que Estados Unidos incrementará su demanda de importación de azúcar mexicana en un 512%, en comparación al ciclo 2025-2026.

El incremento se da en consecuencia del diálogo binacional con Claudia Sheinbaum para la regularización del acceso a la industria azucarera en Estados Unidos.

Por lo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya dio a conocer la nueva cantidad de azúcar mexicana en su informe “Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial”.

Azúcar mexicana recupera exportaciones en Estados Unidos; demanda crecería 512%

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos adelantó la importación de un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana para el ciclo 2026-2027, un 512% más que el año anterior.

Exportaciones a Estados Unidos de azúcar mexicana tendrán un incremento del 512% (Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

De acuerdo con el comunicado, la nueva demanda permitirá que la industria azucarera tenga un aumento de 4 mil 760 millones de pesos en la próxima temporada.

El comunicado federal también apunta que el diálogo con Estados Unidos tuvo sus resultados desde noviembre de 2025, con la visita de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

Lo que confirmaría que mediante el diálogo es posible construir acuerdos importantes en beneficio de los productores agrícolas; en este caso, de caña.

Es desde 2014 que las exportaciones de azúcar mexicana están sujetas a acuerdos con limitantes para evitar disputas, y en los últimos años se han reducido las toneladas.

Como menciona el informe del Departamento de Agricultura, el ciclo pasado Estados Unidos sólo pidió 199 mil toneladas de azúcar mexicana.