La presidenta Claudia Sheinbaum busca que Coca-Cola y más empresas de la industria refresquera usen azúcar de caña mexicana en la elaboración de sus bebidas.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, actualmente muchas bebidas utilizan fructosa importada, pero garantiza que, al usar azúcar de caña mexicana, tiene precios accesibles.

Sheinbaum insta a Coca-Cola a usar azúcar de caña mexicana

Claudia Sheinbaum se habría reunido con directivos de Coca-Cola para platicar varios temas, entre ellos, el uso de la azúcar de caña mexicana, pues cada vez se utilizan endulzantes importados.

Top Employers 2026 reconoce a Coca-Cola FEMSA México por su gestión de talento. (Cortesía)

La propuesta de la presidenta es que Coca-Cola use el azúcar de caña mexicana de manera que la producción de bebidas beneficie al país y la empresa goce de precios bajos en este producto.

Asimismo, Claudia Sheinbaum expresó su preocupación en que las bebidas de Coca-Cola tengan alto contenido de fructosa, pues su consumo elevado es un riesgo para la salud.

Respecto a los impuestos a bebidas azucaradas, previstos para este periodo fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este no fue tema en la reunión con Coca-Cola.

Un tema que sí se trató fue el manejo de plantas de agua de Coca-Cola y la compañía presentó las medidas de reciclaje que utilice en los procesos de producción de bebidas.