Tras darse a conocer que autoridades mexicanas deben completar el procedimiento legislativo para que entre en vigor el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA), Sheinbaum celebra la aprobación del componente comercial del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo.

“Ya está aprobado prácticamente”, informó Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa, donde, destacó los beneficios que dará al país el convenio con Europa.

La Presidenta de México, de 64 años de edad, indicó que este acuerdo, además de fortalecer la relación económica entre ambas regiones, representa la posibilidad de aumentar las exportaciones a Europa ya que disminuirán los aranceles.

Se incrementar el acceso de productos mexicanos al mercado europeo, particularmente del sector agropecuario, así como abre la posibilidad de atraer inversiones y acceder a mecanismos de financiamiento de instituciones europeas.

“Hace poco estuvo aquí la presidenta de la Comisión Europea y firmamos el acuerdo, faltaba todavía que pasara por el Congreso Europeo y ya está aprobado prácticamente... Es la posibilidad de México de exportar más hacia Europa, porque se disminuyen tarifas, aranceles. Muchos productos agropecuarios y de otro tipo pueden ser exportados a Europa y al mismo tiempo también abre la posibilidad de inversiones, incluso de financiamiento para esas inversiones por parte de Europa o del Banco Europeo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Relación económica entre México y la Unión Europea se fortalece

En mayo pasado, Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, para la firma del Acuerdo Global con la Unión Europea.

El Parlamento Europeo aprobó un acuerdo comercial interino que permitirá aplicar las nuevas disposiciones comerciales sin esperar a que todos los Estados miembros concluyan la ratificación del Acuerdo Global Modernizado.

El nuevo instrumento sustituirá el marco comercial vigente desde el año 2000. Esto permitirá que las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo con trato preferencial.

Beneficiará diversas industrias: