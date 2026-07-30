Tras el anuncio de la inversión de Kia en Nuevo León para fabricar el EV3, Claudia Sheinbaum celebró esta decisión de la automotora, señalando que demuestra confianza en México.

La inversión que celebró Claudia Sheinbaum, es de 649 millones de dólares por parte de Kia para la producción de su SUV eléctrico, EV3, en su planta ubicada en Pesquería, Nuevo León.

Claudia Sheinbaum celebró la inversión de Kia a través de su cuenta de X

Fue en su cuenta de X donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la inversión que hará Kia en México para la producción de su vehículo eléctrico.

¡Buenas noticias!



Kia invertirá 649 millones de dólares para producir en nuestro país su primer vehículo 100% eléctrico: el Kia EV3. ⚡️



Más inversión, innovación y empleos para México. pic.twitter.com/RlXdh2jx7T — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 30, 2026

Claudia Sheinbaum destacó precisamente que la inversión de Kia sea para el mencionado EV3, porque además implica el desarrollo de toda la infraestructura que sostendrá al vehículo.

Es decir, las estaciones de carga, mismas que se colocarán a lo largo del país; pues se tiene pensado que el modelo de automotor sea distribuido en todo México, además de ser producido aquí.

En otras palabras, el plan contempla el desarrollo de una red de recarga nacional, que incluye la instalación de estaciones de carga en hogares y espacios públicos, así como sistemas de carga móvil para emergencias.

Estos esfuerzos están alineados con los pilares de energía renovable y gestión responsable de recursos que promueve el Plan México para alcanzar una prosperidad compartida.

¿Cómo se desarrollará la inversión de Kia en México?

De acuerdo con lo mencionado, la ejecución de la inversión de Kia en México se llevará a cabo entre los años 2026 y 2028, para que el EV3 eléctrico sea fabricado para consumo interno y exportación.

La nueva línea de producción de Kia con el EV3 tiene previsto iniciar operaciones el 4 de agosto de 2026, asumiendo tareas de ensamblaje que actualmente se realizan en Corea del Sur.

Este proyecto tendrá un impacto significativo en el empleo, con la creación de 500 nuevos puestos de trabajo durante este año, cifra que ascenderá a 1,500 empleos directos adicionales para el año 2030.

Asimismo, el Kia EV3 contará con un 27% de contenido nacional desde el arranque de su producción, porcentaje que se incrementará conforme avance el proyecto.