El gobernador Samuel García anunció una inversión de más de 600 millones de dólares por parte de KIA para Nuevo León, con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos en sostenibilidad, industria limpia y cuidado del medio ambiente, además de fortalecer la operación industrial en la entidad.

Como parte de su primer día de trabajo en Corea del Sur, el mandatario estatal se reunió con Young Sam Kim, director ejecutivo de KIA México, encuentro en el que se confirmó esta inversión que permitirá incrementar la producción y generar empleos para las y los neoleoneses.

Samuel García impulsa inversión de KIA por 600 mdd en Nuevo León

El gobernador detalló que los recursos estarán enfocados en el desarrollo de materiales sostenibles, nuevas líneas de producción automotriz, así como en proyectos de energía solar y plantas de tratamiento de agua, todos alineados con una visión de crecimiento sustentable.

Asimismo, KIA reforzará la consolidación de su planta en Nuevo León para la producción de soluciones de movilidad eléctrica, lo que posiciona al estado como un eje estratégico dentro de su red global de manufactura y como referente en la transición hacia tecnologías limpias.

La inversión contempla la generación de al menos 300 empleos directos en su etapa inicial, consolidando a Nuevo León como una de las entidades líderes en la creación de empleo formal en el país.

Como parte del plan, la compañía también desarrollará un parque solar que contribuirá a la generación de energía limpia, así como una planta de tratamiento de agua que permitirá optimizar el uso responsable del recurso, bajo estándares ambientales internacionales.