Kia confirmó que producirá en México el modelo eléctrico EV3, trasladando su fabricación desde Corea del Sur hacia la planta de Pesquería, Nuevo León.

El anuncio fue realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia mañanera del 29 de julio, donde destacó la inversión estratégica de 649 millones de dólares para el periodo 2026‑2028.

“Es una muy buena noticia, estamos hablando de un esfuerzo que se ha hecho para que en México se produzcan cada vez más vehículos destinados a nuestro mercado y también de exportación” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

La nueva línea de producción arrancará el 4 de agosto de 2026 y representa un paso clave para consolidar la industria automotriz mexicana en el mercado global.

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