Spotify Reserved es la nueva iniciativa de la plataforma de streaming, la cual tiene como objetivo asegurar boletos a los usuarios para conciertos de sus artistas favoritos.

Aunque como todo este tipo de beneficios, Spotify Reserved tiene algunas restricciones que te contaremos, así como el resto de detalles a tomar en cuenta.

¿Qué es Spotify Reserved?

Spotify Reserved es un sistema donde la plataforma te reserva boletos para conciertos de tus artistas favoritos, dependiendo de cuáles sean tus hábitos de escucha.

Introducing Reserved. Concert tickets held just for you based on your listening 🎫 Stay tuned – Reserved tickets are coming to Premium users in the US. pic.twitter.com/BqGttMJHFI — Spotify (@Spotify) May 21, 2026

En sí Spotify Reserved analizará cuáles son tus géneros, grupos y cantantes favoritos, para así contactar con las boleteras y apartar boletos para las presentaciones.

Claro que no todo será tan fácil, tomando en cuenta la gran cantidad de usuarios que tiene la plataforma, pues los boletos están limitados por lo siguiente.

Solo se reservarán 2 boletos por persona

Solo aplicará en tours seleccionados

No es transferible

La disponibilidad será limitada y no garantizada

Los boletos son vendidos por terceros y pueden aplicar tarifas extra

Es decir, el beneficio solo aplicará en algunos conciertos (no en todos) y solo para un número limitado de boletos, los cuales se definirán de acuerdo al evento.

Una vez que se acaben esos boletos reservados, no se te asignarán nuevos asientos, por lo que tendrás que irte a la venta regular con las boleteras.

Spotify Reserved (Especial)

¿Spotify Reserved está disponible en México?

Lamentablemente para todos los usuarios en México, Spotify Reserved solo está disponible de momento en Estados Unidos para los suscriptores Premium.

Sin embargo, solo algunos de esos suscriptores Premium tendrá la posibilidad de disfrutar del beneficio de Spotify Reserved.

Aunque la plataforma no mencionó cómo es que se hará la elección de personas que tendrán apartados sus boletos; tampoco si el beneficio llegará a otras regiones.

Pero hay una buena posibilidad, si la estrategia resulta en Estados Unidos, que la reserva de boletos también aplique para conciertos en México y otras partes del mundo.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.