Ricardo Salinas Pliego le dedicó un mensaje a su padre hoy 21 de junio de 2026 con motivo del Día del Padre, recordando que si Grupo Salinas creció fue gracias a su visión.

Por otra parte, el empresario ahora presidente de Grupo Salinas, explicó que su papá apostó “por lo más pobres”, logrando el éxito de Elektra.

Ricardo Salinas Pliego felicita a su papá y le reconoce el trabajo hecho en Grupo Salinas

El empresario Ricardo Salinas Pliego reconoció el trabajo que su papá, Hugo Salinas Price, logró cuando inició un “modelo de negocio” accesible “para la gente olvidada”, obteniendo el hacer crecer a Grupo Salinas.

A través de un post público en X, Salinas Pliego explicó que su papá apostó “por los más pobres”, en su modelo de negocio de Elektra con “créditos accesibles y precios justos”.

Por otra parte, reconoció que en ocasiones él olvida que lo que hoy es Grupo Salinas se logró gracias al ímpetu de Hugo Salinas Price, preocupándose por brindar empleo a “millones de personas a lo largo del mundo”, lo que resulta en la transformación de sus vidas.

Salinas Pliego también dijo que la forma en que ahora dirige Grupo Salinas es bajo el lema que dejó su papá.

“Eres un ejemplo de lo que los hombres con ideales claros dejan un impacto que transciende. Con respeto y admiración. Te quiero tu hijo Ricardo”. Ricardo Salinas Pliego, empresario.