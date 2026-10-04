Luego del gran paso por la cartelera mexicana en 2025, Soy Frankelda cerró su ciclo de éxitos llevándose a casa el Premio Ariel a Mejor Animación, con los directores agradeciendo de paso a Guillermo del Toro.

Pues para los hermanos Ambriz, Soy Frankelda no existiría ni se hubiera llevado el Ariel a Mejor Animación sin la ayuda y el apoyo de Guillermo del Toro.

Soy Frankelda se lleva el Ariel a Mejor Animación

Durante la edición número 68 del Premio Ariel, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció a Soy Frankelda como la Mejor Animación.

Ariel a Mejor Animación de Soy Frankelda (Especial)

No solo eso, este es el primer Premio Ariel en otorgarse a una película stop motion en los 68 años que lleva realizándose la ceremonia, siendo otro hito para la película de los hermanos Ambriz.

Ellos mismos señalaron que su obra está hecha totalmente a mano, no usaron nada de pantalla verde ni retoques por computadora o alguna otra técnica de animación en ella.

Tardaron 3 años en terminar la obra y requirieron más de 100 personas dentro de la producción, incluyendo los artesanos que ayudaron a crear las figuras, así como hacer las diferentes tomas de la obra.

Soy Frankelda (Warner Bros.)

Directores de Soy Frankelda agradecieron a Guillermo del Toro al recibir el Ariel a Mejor Animación

Durante su discurso de aceptación por el Ariel a Mejor Animación de Soy Frankelda, los hermanos Ambriz agradecieron directamente a Guillermo del Toro por todo el apoyo al proyecto.

“Muchas gracias a Guillermo del Toro por su amistad y guía”, fueron las palabras de los directores de Soy Frankelda al momento de recibir el reconocimiento.

La mención a Guillermo del Toro no fue solo un gesto de amistad, el director mexicano fue uno de los principales impulsores del proyecto, sirviendo como mentor de los hermanos Ambriz en gran parte del proceso.

Además de siempre mencionar la calidad del trabajo del estudio Cinema Fantasma, sin olvidar que fue de los primeros en celebrar el estreno de la película en cines de México.