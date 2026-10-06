La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un amparo promovido por Maison Kayser contra las restricciones a la venta de comida chatarra en escuelas, una decisión que podría definir el alcance de las medidas implementadas para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

Maison Kayser argumenta que la Ley General de Salud afecta derechos relacionados con la libertad de comercio y la libre concurrencia.

La resolución que adopte la SCJN el 7 de octubre de 2026 sentará un precedente relevante sobre la legalidad de las regulaciones alimentarias aplicadas en los planteles educativos de México.

Comida chatarra (Rogelio Morales / Cuartoscuro)

SCJN resolverá amparo de Maison Kayser contra restricción de comida chatarra en escuelas

En septiembre de 2024, las secretarías de Educación Pública y de Salud publicaron los lineamientos para prohibir la comida chatarra en escuelas, mismos que entraron en vigor en marzo de 2025.

Tras ello, la cadena de panaderías y restaurantes, Maison Kayser promovió un amparo que busca impugnar los acuerdos, debido a que cuenta con sucursales que operan en universidades.

En su demanda ante los juzgados de distrito, la cadena argumentó que las dependencias federales vulneraron sus derechos a la libertad de comercio y a la libre concurrencia.

Maison Kayser (@openaddictionmx)

Sobre ello, el amparo refiere que las autoridades sanitarias excedieron la Ley General de Salud al restringir la venta de productos procesados con sellos dentro de las cooperativas de los planteles.

Dado que el amparo en revisión corresponde a la competencia originaria sobre normas federales, la SCJN se trata del tribunal facultado para fijar el criterio definitivo en la materia.

El miércoles 6 de octubre de 2026 el pleno de la SCJN revisará el tema en el que se dio a conocer, se proyecta una resolución contra Maison Kayser, pues se buscará mantener la restricción a favor de la infancia y adolescencia.