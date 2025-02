El magnate Ricardo Salinas Pliego revivió la campaña de Vive sin Drogas por la crisis de fentanilo que representa un problema de salud pública en Estados Unidos, donde se registran 100 mil muertes al año por el consumo de esta droga.

Ayer miércoles 19 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien consideró “una mujer maravillosa”, además de destacar una campaña contra el fentanilo promovida por el Gobierno de México.

“Hago tantas llamadas y nunca aprendo nada de nadie, lo sé todo y nunca aprendo nada de nadie y hablé con esta mujer y tan pronto lo dijo ella, dije que maravillosa idea”, expresó Donald Trump, ante lo cual, Ricardo Salinas Pliego recordó que TV Azteca tuvo su propia campaña contra las drogas.

“¿Quieres decir que anuncias lo malas que son las drogas? Sí lo hacemos, gastamos mucho dinero en publicidad -, y dije increíble, esa fue una gran conversación porque vamos a gastar cientos de millones de dólares anunciando lo más que son las drogas para que los niños no las usen”.

Ricardo Salinas Pliego buscó revivir la campaña de Vive sin Drogas que en 2023 sumó 25 años de existencia. Es decir, que su fundación y transmisión en televisión abierta se dio gracias a Fundación Azteca desde 1998.

De acuerdo con el sitio oficial de la campaña Vive Sin Drogas, el objetivo de este proyecto es concientizar y promover la importancia de una vida sana y libre de adicciones a través de pláticas informativas donde expertos brindan información sobre las consecuencias del abuso de alcohol y otras sustancias.

“Soy un adelantado a los tiempos”, expresó el magnate Ricardo Salinas Pliego en un mensaje que publicó hoy 20 de febrero en la red social X para revivir la campaña que se popularizó desde la década de los 90s.

Tras lo dicho por Ricardo Salinas Pliego sobre la campaña Vive Sin Drogas de Fundación Azteca, cabe señalar que este proyecto se impulsó desde el año 1998 para prevenir el consumo de sustancias por medio de reportajes, entrevistas y notas informativas.

La campaña Vive Sin Drogas también se dice en contra de:

Sin embargo, el tema de la canción Vive Sin Drogas es un dato que aún prevalece en la memoria de quienes sintonizaban TV Azteca durante la promoción de esta campaña, la cual dice lo siguiente:

“Desde el día que naciste, comenzaste a crecer

Muy atento jugabas y pudiste aprender

A distinguir los colores y formas

En la vida se gana cuando entiendes bien

Las drogas confunden y te hacen creer

Que te sientes contento y que todo está bien

No es ciertoNo hagas caso, no es cierto

La salida está en frente, pero no puedes ver

Porque lo que aprendiste lo echaste a perder

Vive sin drogas

Yo sé que eres chiquito y que sabes ver

Que no todas las cosas se pueden creer

Si te ofrecen drogas, te van a decir

Que se siente bien padre, que te vas a reír

No es cierto, no hagas caso, no es cierto

No es cierto, no hagas caso, no es cierto

Lo que esa gente no te quiere decir

Es que si usas drogas te vas a confundir

Que hacen daño a tu cuerpo

Que envenenan tu cuerpo

Porque vivir sin drogas es vivir mejor

Siempre hay que estar muy atento, atento al alrededor

Vive sin drogas".

Vive Sin Drogas