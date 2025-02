El empresario Ricardo Salinas Pliego visitó recientemente un exótico país de Medio Oriente y no pudo evitar las comparaciones con México, así como criticar a los líderes corruptos mexicanos.

A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego presumió que el pasado fin de semana visitó Emiratos Árabes Unidos, un país que dijo no existía hace 55 años, y consideró como “increíble” lo que han logrado hasta ahora en un lugar donde solo había arena.

Salinas Pliego detalló que tuvo la oportunidad de visitar a uno de sus amigos en ese país de Medio Oriente y fue testigo de lo que, en su opinión, se puede lograr “con un buen liderazgo” y “una visión de futuro”.

Ricardo Salinas Pliego compara a México con país de Medio Oriente y culpa a corrupción de políticos de lento crecimiento del país

Como era de esperarse, Ricardo Salinas Pliego comparó a México con el país de Medio Oriente y responsabilizó a los “malos liderazgos” políticos por sus malas decisiones y actos de corrupción, además de buscar lo que calificó como “profundas divisiones” entre la población.

El dueño de Grupo Elektra no dudó en lanzarse una vez más contra la 4T al señalar que actualmente la política se basa en acusar y dividir, en enfrentar a unos contra otros y de paso, tundió a la estrategia “abrazos, no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hoy, la política se basa en acusar y dividir, en enfrentar a unos contra otros, en enfrentar a quienes abrazan a los delincuentes contra quienes quieren combatirlos” Ricardo Salinas Pliego. Empresario mexicano

Ricardo Salinas Pliego dice que México sólo necesita buenos liderazgos para salir adelante

En su publicación, Ricardo Salinas Pliego consideró que México sólo requiere de un buen liderazgo político para lograr “transformar un desierto en un paraíso”.

Además precisó que el liderazgo que necesita México debe convocar a la paz, brindar seguridad y buscar el respeto mutuo.

Salinas Pliego deseó que México logre encontrar “el rumbo de la cordura” y se los líderes políticos “se pongan a trabajar para cambiar el destino del país de una vez por todas”.