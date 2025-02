Ricardo Salinas Pliego, empresario que enfrenta litigios por una multimillonaria deuda de Grupo Elektra ante el SAT, pidió seguir el ejemplo de Gerardo Fernández Noroña con un posible desacato a la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN).

El miércoles 12 de febrero, el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, calificó de “intrascendente” a la SCJN y lo que vaya a resolver este jueves en torno a los amparos contra la reforma al Poder Judicial y las contradicciones en las suspensiones otorgadas por jueces de Distrito y el falló del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor del proceso.

Según Fernández Noroña, en el Senado no obedecerán la resolución de la Corte en torno a la elección del Poder Judicial y, al mismo tiempo, rechazó que ello signifique caer en desacato.

Ricardo Salinas Pliego pide “no llorar” como Gerardo Fernández Noroña si también desacata a la SCJN

Al compartir un video de las recientes declaraciones de Gerardo Fernández Noroña sobre un posible desacato a la SCJN, a través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego criticó que si la Corte es “intrascendente” por qué existe “tanta presión” a los ministros para resolver los juicios contra Elektra.

En este sentido, Salinas Pliego refirió que si Fernández Noroña asegura que la SCJN puede emitir una sentencia, pero que la ciudadanía decide si la cumplen o no, entonces, él no debería acatar un fallo en contra de Elektra y, por tanto, no pagar sus deudas.

“Ahhh bueno entonces si la corte es intrascendente no entiendo porque tanta presión a los Ministros por los juicios contra Elektra. Si (Fernández Noroña) dice que la corte puede sentenciar lo que le dé su gana y que los Mexicanos decidimos si hacerles caso o no, pues luego no estén llorando” Ricardo Salinas Pliego en X

Ricardo Salinas Pliego debe más de 34 mil mdp al SAT

A la fecha, Grupo Elektra —de Ricardo Salinas Pliego— enfrenta juicios legales ante la SCJN por una deuda de más de 34 mil millones de pesos al SAT.

Sin embargo, los casos de Elektra avanzan lento en la SCJN debido a la estrategia dilatoria que ha promovido la defensa legal de la compañía de Salinas Pliego.

Y es que, en síntesis, los abogados de Grupo Elektra se han encargado de tramitar medios de impugnación o impedimentos para evitar que determinados ministras y ministros de la Corte puedan revisar los casos.

De esta forma, el conglomerado de empresas de Ricardo Salinas Pliego ha evitado, provisionalmente, que ministras como Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat atiendan asuntos relacionados con las deudas de Elektra.

Entonces para destrabar los casos, se ha tenido que atender una por una las impugnaciones legales que ha impulsado Grupo Elektra, pero ésta sigue tramitando más para evitar a toda costa el avance.