El empresario Ricardo Salinas Pliego pasó de apoyar a Javier Milei, presidente de Argentina, por la estafa con la criptomoneda $Libra a comparar lo que llamó sus “pendejadas” con obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de México.

A través de un video compartido en su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego señaló que ahora que “está de moda” juzgar a Javier Milei por su participación en la estafa con $Libra, por lo que criticó que simpatizantes de izquierda en México y Argentina acusan al mandatario de haberle robado el dinero “a miles de argentinos”.

Salinas Pliego refirió que la estafa con criptomonedas en la que participó Milei “es una peccata minuta" (un error sin importancia) en comparación, dijo, con el fraude que cometió el gobierno de México con obras como el Tren Maya, el AIFA, entre otras realizadas en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Como era de esperarse, Ricardo Salinas Pliego minimizó la estafa en la que participó Javier Milei al promocionar la criptomoneda $Libra y aseguró que es una falta leve si se compara con “el fraudazo” que hizo el gobierno de AMLO y sus mega obras.

El dueño de Grupo Elektra indicó que lo hecho por Milei se queda corto ante todos los recursos invertidos en “el Tren Maya que no lleva pasaje, con la refinería que no refina, con el aeropuerto que no tiene tráfico, con la línea de aviación que no tiene aviones”.

A ello le sumó el reciente anuncio que hizo Claudia Sheinbaum a la creación de un centro de producción de semiconductores, lo que ironizó como “una gran idea”.

“Esto del llamado fraude con criptomonedas, pues es una peccata minuta comparado con el fraudazo que nos hacen los zurdos de mierda con el Tren Maya que no lleva pasaje, con la refinería que no refina, con el aeropuerto que no tiene tráfico, con la línea de aviación que no tiene aviones y ahora con una fábrica de chips” Ricardo Salinas Pliego

Salinas Pliego pidió que en los comentarios del video hagan las cuentas “de las estafas que cometen los Gobiernícolas a los que defienden” y hacer las sumas de lo que presuntamente se han robado. “Empecemos con Segalmex”, remató.

Luego de mensajes de apoyo hacia Javier Milei por la polémica en la que se encuentra, Ricardo Salinas Pliego sostuvo que lo hecho por el presidente de Argentina fue “una pendejada”.

El empresario mexicano se refirió a la criptomoneda “$Libra” como un “shitcoin” o una “moneda de mierda” y aceptó que fue un error de Milei promocionarla.

“Ahora que está de moda criticar a Milei por la pendejada que hizo de apoyar un shitcoin, o sea una moneda de mierda, que la verdad fue un error”, expresó Salinas Pliego.

Luego de sólo unas horas de que estalló la polémica, a través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego deslindó a Javier Milei de su participación en la estafa hecha por medio de $Libra y responsabilizó de todo al “community manager” del presidente argentino de la publicación que hizo que cientos de sus seguidores confiaran en dicha criptomoneda y minutos más tarde perdieran su dinero.

Salinas Pliego culpó a los simpatizantes de partidos de izquierda de México y de Argentina de la ola de críticas recibidas tras el “error de buena fe” que, según él, cometió la persona que administra la cuenta de Milei en X.

“Quiero expresar<b> TODO MI APOYO A </b>@JMilei<b> ante el ataque de los zurdos de mierda, </b>—mexicanos y argentinos—<b> </b>quienes critican al presidente porque su community manager cometió un error de buena fe. Ahora se soban las manos convencidos de que ha llegado su esperado momento para señalar la administración libertaria e intentar juzgar y crucificar a Javier en los medios de comunicación" Ricardo Salinas Pliego. Empresario