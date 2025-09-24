Grupo Salinas, de Ricardo Salina Pliego, reconoció que pagó una fianza de 25 millones de dólares para evitar la orden de aprehensión en su contra emitida en Estados Unidos.

De esta manera, Ricardo Salians Pliego confirma que no podrá ser detenido en Estado Unidos por la deuda con AT&T.

Grupo Salinas dijo, sin mencionar a Ricardo Salinas Pliego, que le preocupa que un tribunal en Nueva York, Estados Unidos, haya “declarado en desacato a ciudadanos extranjeros altamente respetados -quienes no han sido parte del juicio-”.

El conglomerado de empresas de Ricardo Salinas Pliego dijo que la orden de aprehensión fue una decisión ilegal y que no hubo garantías procesales.

“Hemos apelado la decisión del Tribunal, y mientas tanto, hemos presentado una fianza que suspende la ejecución de esta orden abiertamente ilegal” Grupo Salinas

Ricardo Salinas Pliego señala como una campaña en su contra la orden de aprehensión en Estados Unidos; por ahora la librará

Grupo Salinas dijo que este caso se va a resolver en los tiempo procesales correspondientes, por lo que espera no será inmediato.

También resaltó que esta decisión, en Estado Unidos, es parte de una “campaña permanente de desinformación”.

El grupo de empresas dijo que están convencidos de que la razón ética y jurídica los asiste y que habrá una resolución definitiva a su favor.

Cabe recordar que la fianza dictada fue de 25 millones de dólares con la cual Ricardo Salinas Pliego está evitando ir a la cárcel.

¿Por qué Ricardo Salinas Pliego iba a ser detenido en Estado Unidos? Vendió Iusacell a T&T sin avisar de adeudo

El motivo del proceso en Estados Unidos contra Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego es por haber vendido Iusacell a AT&T sin notificarle que tenía una deuda de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De no haber pagado, Ricardo Salinas Pliego pudo haber sido detenido y encerrado en la cárcel de Riskers, de acuerdo con la decisión de la jueza de Nueva York, Andrea Masley.

Ricardo Salinas Pliego ha realizado el pago de la fianza de manera inmediata aunque tenía dos semanas para hacerlo.

Cabe recordar que AT&T compro Iusacell en 2014 por 2.5 millones de dólares y la empresa se enteró que terapia una deuda de siete mil millones de pesos en el SAT.

AT&T negoció la deuda y pagó solo 274 millones de pesos que quiso cobrar a Ricardo Salianas Pliego pero este se negó.