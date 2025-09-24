El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, rechazó las acusaciones en su contra sobre el supuesto pago de una fianza millonaria para no ser detenido en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el empresario denunció que se trata de una campaña de desinformación, misma que adjudicó a sus detractores de la Cuarta Transformación (4T).

Las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego son en respuesta a la agencia Bloomberg, la cual aseguró que el empresario pagó una fianza de 25 millones de dólares a Estados Unidos por una supuesta deuda con AT&T.

Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano (Cortesía)

Ricardo Salinas Pliego asegura que la 4T está detrás de campaña en su contra

En respuesta a la supuesta fianza que tuvo que pagar para evitar ser encarcelado en Estados Unidos, Ricardo Salinas Pliego acusó que dicha “desinformación” fue circulada por los voceros de Jesús Cuevas.

“No es más que otra campaña de desinformación de la 4T, que busca desviar la atención con mentiras de lo verdaderamente importante“, sentenció Ricardo Salinas Pliego.

Incluso, el empresario sugirió que el rumor sobre el pago de dicha fianza busca desviar la atención del “vuelo privado que trajo al cómplice de Adán Augusto López”, en referencia a Hernán Bermúdez Requena.

¿Cómo que reservaron la información por 5 años? ¿Será realmente el verdadero comandante H (Hernán Bermúdez Requena) o lo habrán intercambiado por otro en una de esas escalas? Ricardo Salinas Pliego

Según informó Marcelo Rochabrun para la agencia Bloomberg, Ricardo Salinas Pliego habría pagado una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser arrestado en Estados Unidos por una supuesta deuda con AT&T que data de 2014.