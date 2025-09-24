Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México acusa de “defraudación” a Ricardo Salinas Pliego y exige pago pendiente en la mañanera.

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por las denuncias en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos, a quién pidió que pague lo que debe.

Sin embargo aseguró que las acciones del empresario y dueño de Tv Azteca son parte de una “defraudación”.

“Más bien una defraudación que hizo, vende sin informar las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que debes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Ante las denuncias en contra de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos por un deuda con la empresa AT&T, la presidenta Claudia Sheinbaum ya reaccionó y lo acusó de “defraudación”.

Debido a que acusó al empresario de vender sin informar sobre las condiciones de venta, luego de que se diera a conocer que Ricardo Salinas Pliego recibió una orden de aprehensión en su contra en Estados Unidos.