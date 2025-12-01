La reventa del vaso de oso de Starbucks supera los 2 mil pesos en México.

A horas de haberse lanzado a la venta, el vaso de oso de Starbucks ha comenzado a revenderse.

Supera reventa del vaso de oso de Starbucks los 2 mil pesos en México

El lunes 1 de diciembre de 2025 salió en México el codiciado vaso de oso de Starbucks con un precio de 860 pesos.

Muchos fans realizaron extensas filas y acamparon en los Starbucks para conseguir uno.

No obstante, se reporta que el coleccionable ya está en reventa a un costo que supera los 2 mil pesos en Facebook.

Incluso hay quien hasta ofrece el vaso de Oso Barista en Marketplace por hasta 5 mil pesos.

Pero el sobreprecio del vaso de oso de Starbucks no se detiene ahí, ya que en plataformas como Mercado Libre su precio es de 6 mil 499 pesos.

Reventa del vaso de oso de Starbucks en México desata molestia en redes

Luego de revelarse los elevados precios de reventa del vaso de oso de Starbucks en México, los usuarios se quejaron.

Muchos enfurecieron por el excesivo costo del coleccionable que lanzó Starbucks.

Ante tal situación, los usuarios han promovido comprar copias del vaso de oso de Starbucks, cuyos costos van de los 79 a los 182 pesos en Mercado Libre.