Starbucks, el famoso café de la sirena, cambia su estrategia. En 2026 cerrará 400 de sus tiendas en Estados Unidos.

Starbucks se ha dado cuenta del error que ha estado cometiendo en los últimos años. Saturar a Estados Unidos con cafeterías resulta contraproducente.

Brian Niccol, CEO de la cadena multinacional de cafetería, como parte de su plan de reestructuración, ya no quiere que la marca se concentre en grandes áreas metropolitanas, lo que ahorrará costos.

Bazar Starbucks en CDMX (Athar Khan / Unsplash)

Tal decisión llega luego de que la marca perdiera el primer puesto como la cadena más grande de Manhattan ante Dunkin’.

Y es que la empresa se cansó de ser el baño público del territorio, durante la pandemia, acabó con la política que permitía a cualquier persona permanecer en sus tiendas o usar el baño sin realizar una compra.

Aunado a esto, prohibió que se fumara o se vapeara dentro de las instalaciones, incluso que se permitiera pedir limosna.

Esto no gustó a muchos, las tiendas comenzaron a experimentar un cambio y el cierre se desató.

Cerró 42 locales en Nueva York, el 12 % de su total en la ciudad.

Cerró más de 20 sucursales en Los Ángeles este año

15 tiendas en Chicago ya no abren

San Francisco cerró 7 cafeterías

Seis dejaron de existir en Minneapolis

Cinco en Baltimore.

Según lo publicado por CCN en Español, el cierre de 18 mil tiendas en Estados Unidos y Canadá se debe a que éstas no cumplieron con los estándares de la marca.

Starbucks abrirá más tiendas en Nueva York y Los Ángeles

Sin dar lugar a suposiciones derivadas del cierre de tiendas, Starbucks anunció la apertura de nuevas cafeterías en Nueva York y Los Ángeles.

La cafetería de la sirena abrirá nuevas sucursales y a su vez remodelará algunas existentes en 2026.

“Presentará diseños renovados y experiencias de vanguardia que reflejan la marca Starbucks”, dijo un portavoz.

Serán al menos mil cafeterías las que estrenen sillas, mesas y sofás, aún cuando las acciones de Starbucks cayeron alrededor de un 6 % este año.

De acuerdo con Sharon Zackfia, analista de William Blair, Starbucks deberá cumplirle a sus clientes, quienes se dividen en dos grupos.

Aquellos que quieren su café e irse y aquellos que quieren quedarse en la tienda a disfrutar de él.