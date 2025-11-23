Se dieron a conocer los vasos de Stranger Things en Starbucks, por lo que te damos los detalles como:

Precio

Fecha de lanzamiento

Cómo es la colección de la popular serie de Netflix

Esta es la nueva colección de vasos de Stranger Things en Starbucks

A través de sus redes sociales, Starbucks dio a conocer su colaboración con Stranger Things con una nueva colección de vasos y stoppers; incluido un nuevo menú.

Pues cabe recordar que el próximo 26 de noviembre, se estrenará la primera parte de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix, por lo que Starbucks ha preparado una colección y menú especial para la ocasión en donde encontrarás:

4 vasos reusables inspirados en Mike y Eleven y estética de la serie de 473 ml por 89 pesos cada uno

Una versión para bebidas frías de 710 ml por 129 pesos

Stoppers de bearista de personajes como Mike, Eleven, Dustin, Demogorgon, Will, Max y Hopper por 139 pesos

Los vasos de Stranger Things en Starbucks están inspirados en los personajes, y también habrá stoppers de cada uno de ellos con el bearista disfrazado.

La colección de vasos de Stranger Things en Starbucks saldrá el próximo 24 de noviembre; la segunda parte estará disponible el 26 de noviembre.

Además, habrá un menú temático de Stranger Things en Starbucks con una nueva bebida por tiempo limitado.