¿Quieres el vaso de oso de Starbucks? Aquí te damos el precio, fecha de lanzamiento y detalles del cupón.

Starbucks anunció que su vaso de oso, que se ha hecho viral en redes sociales, llega a México.

Precio del vaso de oso Starbucks en México

Luego de anunciarse el vaso de oso Starbucks, muchos se preguntan cuánto cuesta el coleccionable en México.

De momento, Starbucks no ha liberado el precio de su vaso de oso, aunque se especula que podría valer 550 pesos.

Esto si se toma en cuenta que el vaso Bearista ha tenido ese costo en Estados Unidos, donde ya se ha distribuido.

Fecha de lanzamiento del vaso de oso Starbucks

El vaso de oso de Starbucks tendría como fecha de lanzamiento el próximo lunes 1 de diciembre.

Pese a que se difundió que el vaso no iba a llegar a México, Starbucks decidió hacerle casos a sus clientes y ofrecer el coleccionable viral.

Detalles del cupón para el vaso de oso Starbucks

La venta del vaso de oso será limitada con cupón para miembros gold de Starbucks Rewards.

Recuerda que para llegar al nivel gold, debes acumular 200 estrellas para acceder a los beneficios como ventas exclusivas.

Una estrella de Starbucks Rewards se obtiene por cada 10 pesos pagando con tu Starbucks Card.

O bien, por cada 20 pesos se gana una estrella pagando con efectivo o tarjeta bancaria.

Toma en cuenta que se tiene previsto que s e vendan un total de 37 mil piezas del vaso de oso Starbucks a nivel nacional , lo que significa que habrá una alta demanda del producto.