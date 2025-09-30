En días recientes se dio a conocer que Starbucks despedirá a alrededor de 900 empleados no minoristas y cerrará algunas de sus sucursales en Estados Unidos y Canadá.

Al justificar esta medida, Starbucks dijo que por ahora sus esfuerzos se centrarán en una recuperación, pues muchas de esas sucursales no están cumpliendo con los objetivos de rendimiento financiero.

Por supuesto, la medida ha hecho que más de uno se pregunte qué pasará en México, o si nuestro país se unirá a los despedidos masivos que Starbucks hará en Estados Unidos y Canadá.

Starbucks (Unsplash)

¿Starbucks cierra en México? Esto pasará tras los despidos masivos en Estados Unidos y Canadá

Por ahora, se sabe que Starbucks notificará a los empleados cuyos puestos estarán siendo eliminados a principios del viernes 3 de septiembre de 2025, aunque aún se desconoce el número exacto de tiendas que cerrarán.

Aunque varias de las tiendas de Starbucks tendrán que cerrar sus puertas en Estados Unidos y Canadá, esta medida no afectará las sucursales ni a los empleados con sede en México.

De acuerdo con Brian Niccol, CEO de Starbucks, cuando las sucursales cierran se debe a una variedad de razones; “desde el rendimiento financiero, hasta el vencimiento de los contratos de arrendamiento”.

Starbucks ha señalado que después de su cierre, ofrecerá paquetes de indemnización y apoyo para los trabajadores afectados en Estados Unidos y Canadá.