Si bien todos conocemos las ofertas clásicas de Walmart, las liquidaciones son una forma perfecta de encontrar productos a muy buen precio sin tener que esperar un día especial.

Sin embargo, es muy difícil saber cómo operan las liquidaciones de Walmart y sus ofertas, pues la tienda no menciona realmente en qué consisten.

Es por ello que aquí te vamos a dar una guía rápida para que sepas reconocer cuando estés ante una oferta de liquidación imperdible.

Eso sí, toma en cuenta que esto no es una ley y podría haber variaciones en productos o sucursales ; además de que sólo aplica para Walmart, y no para otras tiendas de autoservicio.

Walmart (Graciela López / Graciela López)

¿Cómo reconocer las ofertas de liquidación de Walmart?

¿Te has fijado que en los precios de Walmart a veces aparece un .03, .02 y .01 ? Si pensabas que esto era una forma ridícula de poner un precio, la realidad es que así se señalan las liquidaciones .

El .03, .02 y .01 significa que los productos de Walmart están en una de las tres fases de liquidación que implican un descuento casi permanente.

Esto es lo que significan los números en realidad:

.03: Primera liquidación, con un descuento del 25% apróximadamente

.02: Segunda liquidación, con un descuento de hasta el 50% apróximadamente

.01: Tercera y última liquidación, con un descuento del 85 y hasta el 90% apróximadamente

Si bien el precio que porte el .03, .02 y .01 significa que ya está en descuento; en ocasiones el costo es aún más bajo si vas a los verificadores o cuando pagas en caja.

Esto debido a que se busca que el producto salga y en ocasiones no se actualiza el sticker de precio en los anaqueles.

Algo a tomar en cuenta es que l os porcentajes dados no son absolutos , varían dependiendo el departamento.

Algunos artículos nunca son puestos en la tercera liquidación (como los cosméticos) o tienen un descuento menor (como los electrónicos).

Aún así es una rebaja considerable con respecto al precio original.

¿Cuánto duran las ofertas de liquidación en Walmart?

Las ofertas de liquidación en Walmart son hasta agotar existencias; pueden durar desde una semana, hasta un mes como máximo.

Obviamente mientras más cerca esté la fecha límite, el precio de los productos en Walmart será menor, pues entrarán en la segunda o tercera liquidación.

Si quieres agarrar las mejores ofertas, debes de estar muy al pendiente del cambio de precio en los productos y de la aparición del .03, .02 y .01.

Ojo, es más efectivo si haces tu rastreo en “piso”, pues las aplicaciones pocas veces muestran el precio de liquidación de los productos.

¿Qué pasa con los productos de Walmart que no se terminan en la liquidación?

Llega a ocurrir que los productos de liquidación en Walmart no se acaban, ¿qué pasa en estos casos?

Aquí hay tres opciones a las que recurre Walmart cuando las ofertas de liquidación terminan:

Reiniciar el proceso: Es decir, volver a poner en liquidación los productos que no salieron, para ver si ahora se terminan

Sacarlos del catálogo: Walmart simplemente los descontinua, aunque sigan en piso, ya no los podrás comprar porque ya no aparecen en la base de datos

Hacer una rebaja final: Esto es menos probable; pero hay ocasiones donde Walmart hace una rebaja de más de 90% para así deshacerse de los artículos

Walmart te puede engañar con sus ofertas de liquidación

En Walmart no son tontos y no “regalarán” así como así sus productos; en ocasiones aplicará la estrategia de liquidación a artículos que no cuentan con rebaja.

En otras palabras, pondrán el .03, .02 y .01, manteniendo el precio base , así le darán la ilusión a los compradores que están ante una buena oferta.

Es difícil saber cuando Walmart recurre a esta estrategia. En este caso el truco será comparar precios con la app .

Si ves que tanto en la app como en piso los precios coinciden, eso significa que no hay liquidación, aunque tenga el .03, .02 y .01.