Oaxaca concentra 89.47 por ciento de la producción nacional de mezcal, de acuerdo con la Matriz de Indicadores de la Industria, lo que posiciona a la entidad como el principal productor de esta bebida tradicional mexicana.

El Informe Estadístico 2026 del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM) reporta que se destinan 6 millones 181 mil 942.22 litros de mezcal a la exportación, cifra equivalente al 80.12 por ciento del total nacional. Entre los principales mercados se encuentran Estados Unidos, España, Canadá, Italia, Reino Unido, China y Alemania.

Oaxaca fortalece la producción de mezcal con distintas variedades de agave

La industria mezcalera de Oaxaca se distingue por la diversidad de agaves utilizados en la elaboración de la bebida. El espadín encabeza la producción, con más de cinco millones de litros, seguido de los ensambles, que superan los 385 mil litros.

Otras variedades también forman parte de la producción estatal, como el cenizo, con 123 mil litros, y el tobalá, con 110 mil litros. A estas se suman el maguey verde, azul y papalote, que contribuyen a la diversidad de perfiles y sabores del mezcal.

Esta actividad representa una parte importante de la identidad cultural de Oaxaca, además de mantener vínculos con los conocimientos tradicionales y las prácticas productivas de las comunidades dedicadas al cultivo del maguey y la elaboración del destilado.

Caminos del Mezcal: la ruta turística para conocer la tradición de Oaxaca. (Cortesía)

Caminos del Mezcal impulsa el turismo cultural en Oaxaca

La tradición mezcalera también forma parte de la oferta turística de la entidad mediante la ruta Caminos del Mezcal, que conecta municipios con atractivos históricos, gastronómicos y naturales. El recorrido permite conocer tanto el patrimonio cultural oaxaqueño como los procesos relacionados con la producción de esta bebida.

Entre sus puntos se encuentra Santa María del Tule, conocido por su antiguo ahuehuete, así como San Jerónimo Tlacochahuaya, donde destaca un templo del siglo XVI. En Teotitlán del Valle, los visitantes pueden conocer talleres de tejido de lana, mientras que Tlacolula de Matamoros ofrece su tradicional tianguis dominical.

La ruta también incluye San Pablo Villa de Mitla, donde se encuentra una importante zona arqueológica, y Santiago Matatlán, municipio considerado la capital mundial del mezcal. En este último, los campos de agave y los palenques permiten conocer distintas etapas del proceso de elaboración del destilado.

Con su producción y presencia en mercados internacionales, Oaxaca mantiene un papel central en la industria mezcalera de México. Al mismo tiempo, la ruta turística vinculada con esta bebida contribuye a mostrar las tradiciones, los paisajes y los conocimientos que forman parte del patrimonio cultural de la entidad.