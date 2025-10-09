El nombre de Dr Polo Guerrero se viralizó en las redes sociales luego de que compartió un video donde hablaba mal de Electrolit.

La situación incrementó cuando se exhibió que Dr Polo Guerrero solo participó en una campaña en contra de Electrolit, por lo que decidió cerrar los comentarios de sus redes sociales.

Tras polémica, Dr Polo Guerrero elimina video contra Electrolit

Carlos Leopoldo Guerrero, mejor conocido en redes sociales como Dr Polo Guerrero, se ha convertido en uno de los creadores de contenido sobre salud más populares.

Sin embargo, su nombre se convirtió en tendencia tras publicar un video en contra de Electrolit, bebida de la farmaceútica PiSA.

En el video, Dr Polo Guerrero acusó a Electrolit de mentir pues señaló que se encontraba registrada como medicamento cuando se vendía como refresco.

Dr Polo Guerrero destacó que de esta manera Electrolit podía evadir algunas regulaciones poniendo en riesgo la salud de las personas al tener una alta cantidad de azúcar.

Además puntualizó que Electrolit priorizaba el sabor antes de su eficacia clínica.

En el video declaró de que no contaba con sellos lo que fomentaba la desinformación y la competencia desleal.

Para finalizar su video, Dr Polo Guerrero aparecía tirando un Electrolit en un lavabo señalando que había mejores formas de rehidratarte.

Dr Polo Guerrero video contra Electrolit (@drpologuerrero / Instagram )

Usuarios explotan contra Dr Polo Guerrero por video en contra de Electrolit

Sin embargo, el video de Dr Polo Guerrero se viralizó luego de que Mr Doctor lo exhibió como uno de los influencers que participaron en campaña contra Electrolit.

De acuerdo con Mr Doctor, estos influencers recibieron dinero para hablar mal de Electrolit e incluso todos ellos habían seguido un script que les habían mandado.

Tras la polémica generada, Dr Polo Guerrero decidió borrar su video, sin embargo eso no evitó las críticas en su contra.

Y es que a través de las redes sociales usuarios han arremetido en contra de Dr Polo Guerrero por “venderse” y promocionar una campaña sin haberse informado bien.

Luego de las críticas que recibió en su contra, Dr Polo Guerrero decidió limitar los comentarios en TikTok.

Pero eso no ha evitado que las criticas en su contra continúen y es que varios usuarios han señalado que Dr Polo Guerrero ya perdió toda credibilidad.