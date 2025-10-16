Dr. Polo Guerrero rompe el silencio y se disculpa en redes sociales tras polémica por campaña de desprestigio en contra de Electrolit, de la farmacéutica mexicana PISA.

Tras las duras críticas que ha recibido por su presunta participación en una campaña de desprestigio en contra de famosa marca de sueros orales, Dr. Polo Guerrero reaparece en redes sociales.

Dr. Polo Guerrero se disculpa tras polémica en redes sociales

Luego de ser expuesto por presuntamente aceptar dinero para hablar mal de Electrolit, Dr. Polo Guerrero se disculpó con sus seguidores en su más reciente video.

Dr. Polo Guerrero aseguró que si no había hablado antes es porque quería que las cosas se calmarán y las personas pudieran ser más receptivos con su discurso.

“Han pasado ya varios días de mucha polémica sobre mí y mi actuar en redes sociales. Guardé silencio porque creo que el caos no se calma con más caos. Hoy creo que todos estamos más tranquilos y receptivos” Dr. Polo Guerrero

En su video, Dr. Polo Guerrero se comprometió a tener más cuidado con sus palabras y no cometer ninguna imprecisión.

Y es que Dr. Polo Guerrero confesó que se puso en duda su ética y credibilidad profesional, por no poner más atención a su discurso.

“Me comprometo a poner mucho más cuidado en mis palabras y no cometer de nuevo alguna imprecisión que se preste o dé pauta a polémicas que desencadenen ambientes de violencia digital o pongan en entredicho mi ética y mi credibilidad profesional” Dr. Polo Guerrero

Dr. Polo Guerrero agradeció a las marcas, farmacéuticas y universidades que siguen confiando en él pese a la polémica.

En su video aseguró que pese a la controversia no lo han abandonado y continúa con sus contratos comerciales sin ningún cambio.

“Sobre todo te quiero agradecer a ti, por quedarte y aún formar parte de esta comunidad de más de 15 millones de personas en México y América Latina” Dr. Polo Guerrero

Dr. Polo Guerrero puntualizó que da la cara a la adversidad y no se esconde.

“Aquí estoy porque creo que la humildad y el valor para dar la cara ante una adversidad es algo que nunca se debe perder. Así que solo... tómalo en cuenta” Dr. Polo Guerrero

Dr Polo Guerrero video contra Electrolit (@drpologuerrero / Instagram )

Por esta razón Dr. Polo Guerrero causó gran controversia en las redes sociales

Pese a que en se disculpó, en su discurso Dr. Polo Guerrero jamás se refirió de manera directa al video donde habló mal de Electrolit y que terminó eliminando.

Cabe recordar que en este video, Dr. Polo Guerrero acusaba a Electrolit de venderse como un medicamento para no pagar impuestos cuando tenía una alta cantidad de azúcar.

Y es que de acuerdo con Dr. Polo Guerrero, Electrolit era un “producto que miente” al no tener ninguna etiqueta como si lo tenían los refrescos, lo que causaba una confusión entre sus seguidores.

Sin embargo, Mr. Doctor publicó un video donde exhibió a los influencers que habrían participado en una campaña de desprestigio contra Electrolit .

Mr. Doctor reveló que a él le ofrecieron dinero para participar en esta campaña, pero no aceptó.

Incluso compartió el script que le habían mandado, el mismo que habría usado Dr. Polo Guerrero en su video.

El video de disculpa de Dr. Polo Guerrero ha abierto nuevamente el debate sobre la responsabilidad que tiene al compartir cierta clase de contenido en temas de salud pública.