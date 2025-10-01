Durante el Primer Foro Internacional en la Cámara de Diputados, la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) aseguró que se debe abrir un diálogo plural y técnico para decidir sobre este impuesto para bebidas, pues podría de hacerlo mal, se podría causar confusión entre los consumidores.

ISA pide diferenciar entre bebidas azucaradas y con edulcorantes

En el marco del debate legislativo sobre impuestos a productos considerados nocivos para la salud, la asociación pidió que las bebidas con edulcorantes bajas o sin calorías deben ser diferenciadas entre las que sí contienen azúcar, pues de aplicar el mismo impuesto se podría afectar a las familias de menos ingresos.

La ISA señaló que las bebidas con edulcorantes cumplen con estrictos avales de autoridades como la COFEPRIS, FDA, EFSA y JECFA.

Asimismo, se explicó que estas opciones han sido diseñadas para reducir la ingesta calórica, especialmente para personas que viven con diabetes, obesidad u otras condiciones de salud, por lo que ponerles el mismo impuesto que a las bebidas azucaradas contradice su propósito.

La asociación internacional pidió a los legisladores y las autoridades abrir un debate técnico, plural e incluyente que considere:

  • Reformulación responsable de productos
  • Educación nutricional de los consumidores
  • Claridad en el etiquetado

Finalmente, la ISA subrayó que cualquier decisión debe ser pensada en el impacto real en la salud pública y la economía de las familias, garantizando que se tenga acceso a opciones accesibles, sanas y claras.