Durante el Primer Foro Internacional en la Cámara de Diputados, la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA) aseguró que se debe abrir un diálogo plural y técnico para decidir sobre este impuesto para bebidas, pues podría de hacerlo mal, se podría causar confusión entre los consumidores.

ISA pide diferenciar entre bebidas azucaradas y con edulcorantes

En el marco del debate legislativo sobre impuestos a productos considerados nocivos para la salud, la asociación pidió que las bebidas con edulcorantes bajas o sin calorías deben ser diferenciadas entre las que sí contienen azúcar, pues de aplicar el mismo impuesto se podría afectar a las familias de menos ingresos.

La ISA señaló que las bebidas con edulcorantes cumplen con estrictos avales de autoridades como la COFEPRIS, FDA, EFSA y JECFA.

Asimismo, se explicó que estas opciones han sido diseñadas para reducir la ingesta calórica, especialmente para personas que viven con diabetes, obesidad u otras condiciones de salud, por lo que ponerles el mismo impuesto que a las bebidas azucaradas contradice su propósito.

La asociación internacional pidió a los legisladores y las autoridades abrir un debate técnico, plural e incluyente que considere:

Reformulación responsable de productos

Educación nutricional de los consumidores

Claridad en el etiquetado

Finalmente, la ISA subrayó que cualquier decisión debe ser pensada en el impacto real en la salud pública y la economía de las familias, garantizando que se tenga acceso a opciones accesibles, sanas y claras.