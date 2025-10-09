El nombre de Doctor Polo Guerrero se viralizó en las redes sociales luego de que compartió un video donde criticó a Electrolit.

El video donde hablaba mal de Electrolit solo le generaron críticas a Doctor Polo Guerrero, por lo que a continuación te decimos quién es este influencer.

¿Quién es Doctor Polo Guerrero, influencer criticado tras hablar mal de Electrolit?

Carlos Leopoldo Guerrero, mejor conocido en redes sociales como Dr Polo Guerrero, es originario de Durango, México.

Doctor Polo Guerrero se ha convertido en uno de los creadores de contenido sobre salud más populares .

A través de sus redes sociales, Doctor Polo Guerrero suele dar algunos consejos médicos a todos sus seguidores.

Sus videos consisten en su mayoría en datos interesantes sobre el cuerpo humano y explicaciones de los mecanismos dentro de él.

Algunos de sus videos van enfocados a desmentir mitos y realidades en torno a algunos productos o creencias sobre la salud.

¿Cuántos años tiene Doctor Polo Guerrero, influencer criticado tras hablar mal de Electrolit?

Doctor Polo Guerrero nació el 27 de enero de 1997 por lo que actualmente tiene 28 años de edad.

¿Quién es la esposa de Doctor Polo Guerrero, influencer criticado tras hablar mal de Electrolit?

Se desconoce información sobre la pareja de Doctor Polo Guerrero.

¿Qué signo zodiacal es Doctor Polo Guerrero, influencer criticado tras hablar mal de Electrolit?

Doctor Polo Guerrero es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Doctor Polo Guerrero, influencer criticado tras hablar mal de Electrolit?

Doctor Polo Guerrero no tiene hijos, sin embargo confesó que si le gustaría formar una familia y tener dos hijos.

Dr Polo Guerrero video contra Electrolit (@drpologuerrero / Instagram )

¿Qué estudió Doctor Polo Guerrero, influencer criticado tras hablar mal de Electrolit?

Doctor Polo Guerrero ha presumido que se graduó como médico general en la Universidad Autónoma de Durango.

En entrevista con El Sol de Durango en 2023, Doctor Polo Guerrero señaló que estaba en búsqueda de la especialidad médica en oftalmología.

Además de que se encontraba interesado en continuar sus estudios con maestrías y posgrados.

¿En qué ha trabajado Doctor Polo Guerrero, influencer criticado tras hablar mal de Electrolit?

Doctor Polo Guerrero confesó que desde niño quería ser esa persona que quitará dolores, luego de que durante su infancia sufrió varias fracturas.

“Yo me quedé con la idea de: ‘me dolía mi brazo y por esta persona ya no me duele’, y me quedé con esa idea de ‘yo quiero ser esa persona que quita dolores’. No hubo otra carrera que me llamara la atención” Doctor Polo Guerrero

En entrevista, Doctor Polo Guerrero destacó que inició en las redes sociales en 2020 cuando cursaba el décimo semestre de la carrera.

“Siempre lo he dicho, fue el subir un video donde se muestran cinco fotos mías del primero al último año de la carrera, el video más feo que he hecho en la vida, pero el que pegó y a partir de ese video empezaron los comentarios de otras personas con dudas de ¿qué tan difícil es ser doctor?, ¿qué tan caro es ser médico?” Doctor Polo Guerrero

Doctor Polo Guerrero se ha distinguido en las redes sociales al tener un estilo directo al hablar sobre diferentes temas de salud pública.

“Sino fuera porque estudié medicina, no tendría números en las redes sociales, y contenidos totalmente de doctor. Para hablar de medicina hay que estudiarla” Doctor Polo Guerrero

Gracias a su particular estilo de hablar sobre diferentes temas, Doctor Polo Guerrero se fue ganando la confianza de las personas, quienes no dudaron en seguirlo.

Con millones de seguidores, Doctor Polo Guerrero se convirtió en uno de los influencers más populares que hablan de temas de salud.

Doctor Polo Guerrero aseguró que tiene una fuerte responsabilidad sobre el contenido que comparte, pues sabe que son temas que no se pueden tomar a la ligera.

“Es una responsabilidad muy fuerte de ¿quién avala lo que se está diciendo? Y más que nada la cuestión que uno puede llegar a ver en las redes sociales demasiados videos como ‘tratamiento para quitar de hueso’, ‘has un tesito para tal cosa’. (….) Para mí la prevención es el pilar fundamental de la salud pública” Doctor Polo Guerrero

Doctor Polo Guerrero termina funado tras criticar a Electrolit en un video

Doctor Polo Guerrero se encuentra en medio de la polémica luego de que en un video criticó a Electrolit .

En su video, Doctor Polo Guerrero criticó a Electrolit por estar registrado como medicamento cuando en realidad se vende como refresco.

Doctor Polo Guerrero aseguró que Electrolit solo lo hacía para no pagar impuestos sin importarle poner en riesgo la salud de las personas.

“Aunque se vende como un suero rehidratante, hay un par de cosas que debes de saber. Electrolit está registrado como un medicamento cuando realmente se vende como refresco, esto permite que pueda evadir algunas regulaciones y pone en riesgo tu salud” Doctor Polo Guerrero

Además cuestionó que Electrolit no cuente con ningún sello cuando tiene una alta cantidad de azúcares.

Tras su video, Mr Doctor expuso que en realidad Doctor Polo Guerrero fue parte de una campaña de desprestigio contra Electrolit.

Mr Doctor reveló que a estos influencers se les pagó para hablar mal de la marca.

Luego de la polémica generada, Doctor Polo Guerrero eliminó su video y limitó los comentarios en TikTok tras la funa de varios usuarios.