Mr Doctor expone a los influencers que participaron en campaña contra Electrolit y aseguró que a él le ofrecieron dinero para generar este tipo de contenido contra la marca.

A través de un video, Mr Doctor mostró las pruebas de como varios influencers aceptaron participar en esta campaña contra Electrolit.

Mr Doctor exhibe a influencers que participaron en campaña de desprestigio contra Electrolit

Tras la polémica generada, Mr Doctor no dudo en exponer a los influencers que participaron en campaña contra Electrolit entre los que se encuentran:

@DrManon

@DrPolo

@DraAlondraMendizibal

@DraGloriaTuGine

@AdelaMicha

@Candynutri

@DraDany

@DrVic

@DraAnaCecy

A través de las redes sociales estos tiktokers, youtubers e influencers del ámbito médico comenzaron a difundir información negativa sobre Electrolit, bebida de la farmaceútica PiSA.

En cada video los influncers acusaban a Electrolit de “mentir” y destacaban que era un producto registrado como medicamento para evitar pagar impuestos.

Señalaban que Electrolit suponía un riesgo para la salud por su alto contenido de azúcar y no presentaba sellos de advertencia en el envase como si lo hacían los refrescos.

Mr Doctor explotó contra los influencer y los tacho de “hipócritas” y los acusó de desinformar a su audiencia por intereses económicos.

En su video Mr Doctor incluso puso en duda los conocimientos de estos influencers que se venden como especialistas de salud cuando demostraron que no es así.

Varios influencers terminaron eliminando sus videos sobre Electrolit, luego de que estallara la polémica.

Mr Doctor, youtuber. (@mrdoctoroficial)

Mr Doctor expone que le ofrecieron 48 mil pesos para hablar mal de Electrolit

A través de sus redes sociales, Mr Doctor aseguró que estos influencers aceptaron dinero para hacer una campaña en contra Electrolit.

Muestra de ello es que Mr Doctor confesó que a él le ofrecieron 48 mil pesos para que hablara mal de Electrolit, pero no aceptó.

Mr Doctor mostró el mensaje que le llegó de una persona que se presentó como Pedro especialista en marketing en el que le pedían subir el video durante el fin de semana del 26 al 28 de septiembre.

En su mensaje disfrazaban esta campaña como una de “contenido de divulgación médica”.

“Contenido de divulgación médica. Información de la campaña: Electrolit, registrada como medicamento pero vendida como refresco, evade regulaciones y pone en riesgo la salud con su fórmula alta en azúcar (3.7 veces más que lo recomendado por la OMS: 50g vs 13.5g por litro), priorizando sabor sobre eficacia clínica, aparte de la ausencia de sellos de advertencia, fomentando desinformación y competencia desleal que impacta la salud pública en México” Mensaje que expuso Mr Doctor sobre la campaña contra Electrolit

De acuerdo con Mr Doctor buscaban creadores de contenido que se enfocaran en asuntos médicos y es que querían que tuvieran ese perfil para que las personas pensarán que era información real.

Mr Doctor destacó que incluso le compartieron lo que tenía que decir en contra de Electrolit.

En su video, Mr Doctor compartió el script que le habían mandado y que muchos influencers si lo hicieron en su video y por eso se parecían tanto los diálogos.