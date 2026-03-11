La empresaria originaria de Sinaloa y dueña del icónico refresco mexicano Tonicol, Martha Elena Solorza Hernández, murió el martes 10 de marzo de 2026 a los 77 años de edad.

La empresa refresquera El Manantial se despidió de quien fuera su propietaria por varios años, recordando su entrega y dedicación como ejemplo de vida.

¿Quién fue Martha Elena Solorza Hernández? Empresaria sinaloense y dueña del refresco Tonicol

Martha Elena Solorza Hernández fue una empresaria mexicana, originaria de El Rosario, en el estado de Sinaloa.

La pasión por su trabajo la llevó a posicionar a su compañía refresquera El Manantial como una de las más importantes de la región de occidente.

¿Qué edad tenía Martha Elena Solorza Hernández?

Martha Elena Solorza Hernández murió a la edad de 77 años.

¿Quién era el esposo de Martha Elena Solorza Hernández?

La empresaria Martha Elena Solorza Hernández se encontraba casada con el ingeniero Tobías Ricardo Lozano Rodríguez.

¿Cuántos hijos tenía Martha Elena Solorza Hernández?

Martha Elena Solorza Hernández tenía un hijo, el ingeniero Tobías Lozano Solorza, quien se desempeña como presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la Zona Sur.

¿Qué estudió Martha Elena Solorza Hernández?

Martha Elena Solorza Hernández contaba con estudios en administración y negocios.

¿En qué trabajó Martha Elena Solorza Hernández?

Martha Elena Solorza Hernández fue empresaria y propietaria de la empresa refresquera El Manantial.

Dicha casa de bebidas es la creadora de la icónica bebida mexicana Tonicol.

A través de redes sociales, la refresquera El Manantial dio a conocer la muerte de Martha Elena Solorza Hernández, dueña de la compañía propietaria del refresco Tonicol.

En un mensaje de despedida, destacaron que Solorza Hernández fue un pilar fundamental de la empresa y ejemplo de vida.

La empresa refresquera no detalló las causas de muerte de Martha Elena Solorza Hernández, externando únicamente su pésame a los familiares de la empresaria sinaloense.

“Descanse en paz, señora Martha. Su legado vivirá por siempre”, se puede leer en la publicación.

En su mensaje, la compañía destacó el legado, la dedicación y la perseverancia que Martha Elena Solorza Hernández deja ahora como inspiración para quienes la conocieron.