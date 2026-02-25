Muere Carmen Ochoa, productora de El Chavo del 8 y otros programas de Chespirito.

Grupo Chespirito confirmó la muerte de Carmen Ochoa, miembro fundamental en la producción y dirección de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños.

El miércoles 25 de febrero, Grupo Chespirito compartió un mensaje para lamentar la muerte de Carmen Ochoa Aranda.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga” Grupo Chespirito

No se reveló la causa de muerte de Carmen Ochoa, así como tampoco la fecha exacta de su partida.

“Gracias Carmen, por tu talento, tu entrega y calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad” Grupo Chespirito

Grupo Chespirito reconoció el trabajo de Carmen Ochoa en los diversos programas de Roberto Gómez Bolaños, en especial El Chavo del 8.

Carmen Ochoa fue una visionaria y fue quien propuso que se utilizara animación en los intros de los programas de Chespirito .

El talento de Carmen Ochoa impresionó a Roberto Gómez Bolaños, que le propuso ser ‘Malicha’, la prima de la Chilindrina, cuando María Antonieta de las Nieves se ausentó del programa.

Sin embargo, Carmen Ochoa se negó a actuar, pues expresó que su trabajo era estar detrás de cámaras.

Carmen Ochoa fue parte fundamental de El Chavo del 8

Roberto Gómez Bolaños se rodeó de un equipo que hizo posible que sus programas estuviera al aire por más de una década.

Carmen Ochoa trabajó en los programas de Roberto Gómez Bolaños desde 1973 hasta 1985.

La también directora produjo programas como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Inició trabajando como asistente de producción en El Chavo del Ocho y cuatro años después fue elegida como productora asociada.

Edgar Vivar era una amigo cercano de Carmen Ochoa y compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

“Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya. Te voy a extrañar Carmelita” Grupo Chespirito