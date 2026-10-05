Te contamos quién es Ynon Kreiz, codirector ejecutivo de Skydance junto a David Ellison.

A lo largo de su carrera ha trabajado como director en empresas de entretenimiento, juguetes y producción digital.

¿Quién es Ynon Kreiz?

Ynon Kreiz es un empresario y ejecutivo de medios israelí-birtánico-estadounidense.

La trayectoria de Ynon Kreiz es conocida por ser parte de empresas como Marker Studios, Endemol Group y Mattel.

Ynon Kreiz (Especial)

¿Cuántos años tiene Ynon Kreiz?

En la actualidad, Ynon Kreiz tiene 61 años de edad. Nació el 15 de junio de 1965 en Tel Aviv, Israel.

¿Quién es la esposa de Ynon Kreiz?

La esposa de Ynon Kreiz es la atleta olímpica israelí Anat Fabrikant-Kreiz.

Ynon Kreiz (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Ynon Kreiz?

Por su fecha de nacimiento, Ynon Kreiz pertenece al signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Ynon Kreiz?

Ynon Kreiz es padre de cuatro hijos, producto de su relación con Anat Fabrikant-Kreiz.

¿Qué estudió Ynon Kreiz?

Se sabe que Ynon Kreiz estudió una licenciatura en Economía y Administración en la Universidad de Tel Aviv.

También cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la UCLA.

Ynon Kreiz (Especial)

¿En qué ha trabajado Ynon Kreiz?

Ynon Kreiz fue cofundador y presidente ejecutivo de Fox Kids Europa de 1997 a 2002.

De 2004 a 2007 se desempeñó como Socio General de Benchmark Capital Europe (Balderton Capital).

Posteriormente, entre 2008 a 2011 llegó como director ejecutivo de Endemol.

Un año después asumió el cargo en la empresa Marker Studios, donde permaneció hasta el 2016.

El puesto más reconocido de Ynon Kreiz se daría en 2018 a al ser presidente y director ejecutivo de Mattel.

Con Mattel, se dedicó a liderar la estrategia de transformación plurianual para expandir la marca al cine, televisión, videojuego y producto de consumo.

Incluido el lanzamiento en 2023 de la película Barbie que rompió la taquilla.

En octubre 2026 fue confirmado como codirector ejecutivo de Skydance, empresa que nace de la fusión Paramount-Warner Bros.