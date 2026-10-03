Barbie 2 toma impulso. Skydance acelera las conversaciones para la secuela.

En medio de la fusión de Paramount-Warner Bros., Skydance comenzó a tomar medidas para concretar Barbie 2, la esperada cinta con Greta Gerwig como directora junto a Ryan Gosling y Margot Robbie como protagonistas.

Skydance busca llegar a un acuerdo para hacer Barbie 2

De acuerdo con el medio Variety, Dana Goldberg y Josh Greenstein, los nuevos ejecutivos de Skydance que asumirán un rol importante en la compañía, aceleraron las conversaciones para asegurar que se produzca la secuela de Barbie.

El reporte indica que tanto Goldberg como Greenstein contactaron a Margot Robbie para intentar asegurar su continuidad.

Barbie (Warner Bros.)

La película de Barbie 2 se había mantenido estancada por problemas de presupuesto.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner, no aprobó las ofertas a los protagonistas y la directora por considerarlas “demasiado generosas”.

Lo que derivó en que la cinta se mantuviera en una pausa que ha preocupado a los fans pese a que fue un éxito rotundo de taquilla.

Cabe mencionar que Skydance tendría hasta el mes de diciembre 2026 para cerrar el trato.

En caso de no hacerlo, los derechos expirarían y regresarían a Mattel. Lo que provocaría que la franquicia haga un reboot de su propiedad intelectual.

Sin embargo, fuentes se mantienen optimistas de que Barbie 2 sea anunciada próximamente con la directora y los protagonistas de la primera entrega.