Ryan Roslansky es un ejecutivo estadounidense del sector tecnológico que ha consolidado su carrera dentro de LinkedIn, empresa propiedad de Microsoft que dirige desde 2020 tras una larga trayectoria interna.

Antes de asumir el cargo, Roslansky ocupó puestos clave en producto y estrategia, impulsando el crecimiento de la red profesional, hoy propiedad de Microsoft, enfocada en empleo, negocios y conexiones laborales.

¿Quién es Ryan Roslansky?

Ryan Roslansky es un empresario estadounidense que se desempeña como CEO de LinkedIn.

Es conocido por su enfoque en innovación, crecimiento de usuarios y fortalecimiento de la plataforma profesional.

Ryan Roslansky (Instagram | )

¿Cuántos años tiene Ryan Roslansky?

Ryan Roslansky nació en 1977, por lo que tiene alrededor de 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ryan Roslansky?

Ryan Roslansky está casado con Heather Roslansky, con quien mantiene una vida privada alejada del foco mediático.

¿Qué signo zodiacal es Ryan Roslansky?

Ryan Roslansky nació el 4 de diciembre, por lo que su signo zodiacal es Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de Ryan Roslansky?

Ryan Roslansky tiene hijos, aunque ha mantenido su identidad y detalles personales en privacidad, evitando exponer su vida familiar públicamente.

¿Qué estudió Ryan Roslansky?

Ryan Roslansky estudió en la University of California, Davis, donde cursó estudios enfocados en economía, aunque no concluyó formalmente su carrera universitaria.

Ryan Roslansky (Instagram | )

¿En qué ha trabajado Ryan Roslansky?

LinkedIn bajo el liderazgo de Ryan Roslansky ha:

Superado los 1,000 millones de usuarios a nivel global

Impulsado el enfoque en habilidades (skills) más que títulos universitarios

A su vez, expandió áreas como: LinkedIn Learning, Creator economy profesional y Herramientas de trabajo remoto.

También forma parte del equipo directivo de Microsoft, empresa dueña de LinkedIn.