Sam Altman y Jony Ive, CEO de OpenAI y el exdiseñador de Apple, están trabajando en una nueva inteligencia artificial que promete revolucionar el mercado.

Lo más interesante de este nuevo dispositivo de IA de Sam Altman y Jony Ive, es que se buscará que tenga una personalidad definida.

La IA de Sam Altman y Jony Ive no será “una novia rara”

De acuerdo con Finalcial Times, aún no se tienen muchos detalles de este nuevo dispositivo de inteligencia artificial de Sam Altman y Jony Ive, solo que la dotarán de personalidad.

El objetivo de una IA con personalidad propia se debe a que Sam Altman y Jony Ive quieren evitar que se convierta en “una novia rara”.

Es decir, que los usuarios la moldeen a su gusto para cubrir necesidades sentimentales, sino que sea una verdadera asistente virtual como tal.

La describen más como una “amiga que sea una computadora”, lo cual implica muchos desafíos técnicos que aún no han resuelto del todo.

Aunque se espera que las cosas avancen de manera rápida en los próximos meses, pues se plantea su presentación y lanzamiento al público entre 2026 y 2027.

¿Cómo será la IA de Sam Altman y Jony Ive?

Otra cosa que se dio a conocer es que la IA de Sam Altman y Jony Ive no será un ente virtual, se tratará de un dispositivo físico, como si se tratara de un smartphone.

Este dispositivo de IA de Sam Altman y Jony Ive, se podrá llevar en la mano, contará con altavoces, micrófonos y algunas cámaras, pero no tendrá pantalla.

El punto es que los usuarios le hagan peticiones en tiempo real y este les pueda responder de manera automática.

Dado que no tendrá pantalla, el aparato deberá de saber interpretar los gestos para saber cuándo interactuar con el usuario, además de tener una voz clara y definida.

Debido a estos, uno de los principales retos es solucionar los problemas relacionados a la privacidad, pues es algo que aún presenta inconvenientes incluso en ChatGPT.