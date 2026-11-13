Ornella Barra es una empresaria ítalo-monegasca y farmacéutica de formación que ha desarrollado una trayectoria de más de cuatro décadas en los sectores de salud, belleza y distribución farmacéutica.

Actualmente preside el Consejo de Administración de The Boots Group, cargo que asumió el 9 de febrero de 2026, después de dejar la dirección general de la compañía.

El 13 de noviembre de 2026 se anunció el acuerdo definitivo para vender Farmacias Benavides a Farmacias del Ahorro. The Boots Group, del que Barra es presidenta y que posee el 96.56% de la cadena mexicana, informó que la operación todavía requiere autorización regulatoria.

¿Quién es Ornella Barra?

Ornella Barra es una empresaria nacida en Chiavari, Génova, Italia, y naturalizada monegasca. Su carrera comenzó en la farmacia comunitaria, pero posteriormente se especializó en la distribución de medicamentos y llegó a ocupar puestos directivos en algunas de las principales compañías internacionales del sector.

Entre sus principales logros se encuentran la fundación de Di Pharma en 1982, su participación en la expansión de Alliance Boots y Walgreens Boots Alliance, su nombramiento como codirectora de operaciones de esta última compañía en 2016 y su llegada a la dirección general de The Boots Group en 2025.

¿Qué edad tiene Ornella Barra?

Ornella Barra tiene 72 años. Nació el 20 de diciembre de 1953 en Chiavari, Génova, Italia.

¿Ornella Barra tiene pareja?

Sí. Ornella Barra está casada con el empresario italiano Stefano Pessina, cofundador y accionista clave de Alliance Boots y Walgreens Boots Alliance.

¿Qué signo zodiacal es Ornella Barra?

Ornella Barra es Sagitario, debido a que nació el 20 de diciembre. Este signo pertenece al elemento fuego y suele asociarse con características como la ambición, la energía, la visión y la disposición para asumir nuevos retos.

¿Ornella Barra tiene hijos?

Los perfiles biográficos y corporativos disponibles documentan su trayectoria profesional y su matrimonio con Stefano Pessina, pero no ofrecen datos confirmados sobre su descendencia.

¿Qué estudió Ornella Barra?

Ornella Barra estudió Farmacia en la Universidad de Génova, institución de la que se graduó en 1979. Esta formación le permitió comenzar su carrera como farmacéutica comunitaria antes de incursionar en la distribución de medicamentos y la dirección empresarial.

Entre su formación y participación académica destacan:

Licenciatura en Farmacia por la Universidad de Génova, en 1979.

Profesora honoraria de la School of Pharmacy de la Universidad de Nottingham.

Integrante del Consejo Asesor de la SDA School of Management de la Universidad Bocconi.

Integrante del Consejo Asesor del Institute for European Analysis and Policy de la Universidad LUISS.

¿En qué ha trabajado Ornella Barra?

Ornella Barra es una directiva internacional del sector farmacéutico y del comercio minorista de salud y belleza. Es reconocida por su participación en la expansión de Walgreens Boots Alliance y por encabezar The Boots Group.

Su trayectoria profesional incluye los siguientes cargos y responsabilidades: