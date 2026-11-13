Farmacias del Ahorro acordó comprar el 96.56% de las acciones de Farmacias Benavides, que actualmente pertenece a The Boots Group, empresa multinacional con sede en Reino Unido y presencia en distintos mercados internacionales.

El acuerdo de compraventa fue anunciado el pasado 12 de noviembre de 2026. Sin embargo, la operación todavía está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Mientras se concreta la transacción, Farmacias Benavides continuará operando sus negocios con normalidad en México.

¿Quiénes son los dueños de Farmacias Benavides?

The Boots Group es una empresa multinacional dedicada al comercio minorista de productos de salud, belleza y farmacia, con sede en Reino Unido y presencia en mercados de Europa, Asia y América Latina.

Entre sus actividades se encuentran la operación de farmacias, la comercialización de marcas de cuidado personal y la distribución mayorista de productos farmacéuticos. En México, la compañía es propietaria de Farmacias Benavides.

Actualmente, The Boots Group está controlado por la firma estadounidense Sycamore Partners y la familia Pessina, quienes acordaron la venta de las operaciones minoristas de Boots en Reino Unido, Irlanda y Tailandia, además de No7 Beauty Company, al conglomerado canadiense Wittington Investments por 8 mil 900 millones de dólares en octubre de 2026.

Por otra parte, Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin ocupa el cargo de director general de Farmacias Benavides desde el 2 de diciembre de 2024.

Mientras tanto, Ornella Barra, presidenta del Consejo de Administración de The Boots Group, es una de las figuras directivas vinculadas con la supervisión de las operaciones de la compañía con Farmacias Benavides en México.

¿Cómo reaccionaron los dueños de Farmacias Benavides a su compra por Farmacias del Ahorro?

Tras darse a conocer el acuerdo entre Farmacias del Ahorro y The Boots Group para la adquisición del 96.56% de las acciones de Farmacias Benavides, los directivos de la compañía manifestaron una postura positiva ante esta nueva etapa para la empresa fundada en Nuevo León.

Por su parte, Ornella Barra, presidenta del Consejo de Administración de The Boots Group, expresó su orgullo por los resultados alcanzados por Farmacias Benavides y aseguró que la empresa mexicana “seguirá desarrollando su considerable potencial en los próximos años” tras la operación.

En tanto, Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin, director general de Farmacias Benavides, consideró que el acuerdo con Farmacias del Ahorro contribuirá al crecimiento de la compañía y afirmó que también “marca un nuevo y emocionante capítulo para Farmacias Benavides”.