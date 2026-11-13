Miguel Layún y Ari Borovoy invierten en Alfa Wipes y abren debate sobre la masculinidad

Miguel Layún y Ari Borovoy se unen a Alfa Wipes, empresa que comercializa toallitas húmedas biodegradables diseñadas exclusivamente para hombres como una alternativa moderna al papel higiénico tradicional.

A pesar de enfrentarse a importantes tabúes culturales en torno al cuidado personal masculino, la marca adoptó una estrategia de comunicación humorística y una estética “alfa” para normalizar el autocuidado en los hombres.

Esto ha generado un debate en redes sociales entre quienes celebran la desestigmatización de estos hábitos y quienes critican el recurso a la “masculinidad frágil”.

Miguel Layún y Ari Borovoy invierten y protagonizan la campaña de Alfa Wipes

Alfa Wipes, una innovadora startup mexicana fundada por Jorge Cielak, logró transformar la industria de la higiene masculina tras su exitosa participación en el programa Shark Tank México.

Miguel Layún y Ari Borovoy participan en Alfa Wipes no solo como inversionistas financieros, sino como socios y cofundadores activos que aportan alcance, estrategia comercial y visibilidad mediática para acelerar el crecimiento de la marca.

Ari Borovoy aporta su experiencia en la industria del entretenimiento y el conocimiento del cliente ideal para llevar la marca a camerinos de artistas y celebridades.

Por su parte, Miguel Layún aprovecha su trayectoria deportiva para introducir el producto en los vestidores de futbolistas profesionales.

Ambos forman parte activa de la comunicación de la marca, protagonizando comerciales que utilizan el humor y un lenguaje directo (con mensajes como “si sigues usando papel de baño, la estás cagando”) para romper los tabúes sobre la higiene íntima masculina.

Su inversión en Alfa Wipes se enmarca en la faceta emprendedora que ambos han desarrollado en conjunto dentro del ecosistema de negocios, coincidiendo también como inversionistas en el programa Shark Tank México.

Además de Miguel Layún y Ari Borovoy, estos empresarios forman parte de Alfa Wipes:

Matías Payró Esteva: Cofundador y emprendedor, egresado de Administración del ITAM.

Jorge Cielak: Cofundador y CEO de la marca, también egresado de Administración del ITAM.

Karla Berman: Inversionista y socia tras su participación en Shark Tank México.

Alejandra Ríos: Inversionista y socia tras su participación en Shark Tank México.

Miguel Layún y Ari Borovoy invierten en Alfa Wipes y abren debate sobre la masculinidad (@alerisp / Instagram )

Campaña de Alfa Wipes abre debate sobre la masculinidad

El debate sobre Alfa Wipes y la masculinidad se centra en cómo la marca comercializa un producto de higiene personal íntima en el mercado masculino.

Críticos y analistas señalan que recurrir a empaques oscuros, tipografía deportiva y la marca “Alfa” para un producto tan básico como toallitas húmedas refleja inseguridad o “masculinidad frágil”.

Se argumenta que muchos hombres evitaban usar toallitas convencionales o de bebé por asociarlas a la infancia o al cuidado femenino, requiriendo un empaque masculino para no sentir una “amenaza identitaria”.

Diversas opiniones apuntan a que vincular la limpieza corporal con conceptos de virilidad o frases como “limpiarte como rey” perpetúa estereotipos tradicionales en lugar de tratar la higiene como un hábito neutro.

Los fundadores y defensores argumentan que la higiene íntima masculina sigue siendo un tema incómodo y silenciado en Latinoamérica. Las campañas con humor directo y desenfadado ayudan a bajar la guardia del consumidor y normalizar el autocuidado.

Expertos en mercadotecnia explican que utilizar códigos culturales masculinos y envases sobrios ayuda a eliminar la vergüenza al comprar o exhibir el producto en el baño, facilitando que más hombres cuiden su piel.

A diferencia de las toallitas para bebés, la propuesta ofrece mayor tamaño, resistencia, ingredientes como aloe vera y vitamina E, y fibras biodegradables que se pueden desechar en el inodoro sin dañar las tuberías.