Miguel Ángel Gil Marín es un empresario deportivo español, consejero delegado (CEO) y principal accionista del Club Atlético de Madrid, institución que dirige desde 2002.

Además de encabezar la gestión del conjunto rojiblanco, es vicepresidente primero de LaLiga y forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA desde 2024.

Miguel Ángel Gil Marín volvió a acaparar la atención en julio de 2026 tras anunciar un plan de inversión de 100 millones de euros para reforzar la plantilla del Atlético de Madrid.

¿Quién es Miguel Ángel Gil Marín?

Miguel Ángel Gil Marín es uno de los dirigentes más influyentes del futbol europeo. Desde que asumió la dirección ejecutiva del Atlético de Madrid ha encabezado la transformación institucional y deportiva del club.

Durante su gestión, el Atlético de Madrid ha conquistado dos títulos de LaLiga, tres UEFA Europa League, tres Supercopas de la UEFA, además de disputar dos finales de la UEFA Champions League.

Su trabajo también ha sido reconocido con galardones como el Globe Soccer Award al Mejor Director y el premio CEO del Año en los Football Business Awards.

¿Qué edad tiene Miguel Ángel Gil Marín?

Miguel Ángel Gil Marín nació el 28 de mayo de 1963 en Madrid, España, por lo que actualmente tiene 63 años.

¿Miguel Ángel Gil Marín tiene pareja?

Sí. Actualmente está casado con Lucía Díaz Barrachina, ex Miss Las Palmas, con quien tiene dos hijos. Anteriormente estuvo casado con Marian Cogollos, con quien también formó una familia.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Ángel Gil Marín?

Miguel Ángel Gil Marín nació el 28 de mayo, por lo que pertenece al signo Géminis.

Este signo corresponde al elemento aire y suele relacionarse con personas comunicativas, versátiles, curiosas y con facilidad para adaptarse a distintos entornos.

¿Miguel Ángel Gil Marín tiene hijos?

Sí. Miguel Ángel Gil Marín es padre de cuatro hijos:

Alejandra Gil Cogollos.

Carolina Gil Cogollos.

María Gil Díaz.

Jesús Gil Díaz.

¿Qué estudió Miguel Ángel Gil Marín?

Miguel Ángel Gil Marín cursó la Licenciatura en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

¿En qué ha trabajado Miguel Ángel Gil Marín?

Miguel Ángel Gil Marín es reconocido por su trayectoria como directivo del Atlético de Madrid y por su participación en organismos que regulan el futbol europeo.

Su trayectoria profesional incluye: