En pleno arranque del festival de música electrónica más grande del mundo Tomorrowland 2026 han alertado por fraudes online en boletos y viajes.

Luego de que CloudSEK, una empresa india de ciberseguridad advirtió una docena de dominios falsos activos que responden a términos de búsqueda como DreamVille, Global Journey y Full Madness, los nombres oficiales de los paquetes y modalidades de entrada para el festival Tomorrowland 2026.

Búsquedas que enlazan a tiendas de boletos falsos, sitios de alojamiento o Airbnb sin permiso, además de sitios que buscan robar datos de los internautas al exponer información personal, lo que se suma a la pérdida de dinero con la estafa.

Fraudes online en boletos y viajes por Tomorrowland 2026

La edición del festival Tomorrowland 2026 esta por llevarse acabo los fines del 17 al 19 de julio y del 24 al 26 de julio de 2026, por lo que los fraudes online en boletos y viajes están al por mayo.

En detalles, CloudSEK ha detectado tiendas de venta de boletos falsos con la apariencia del sitio web oficial del festival, por lo que la empresa de ciberseguridad recalca que Tomorrowland 2026 está totalmente agotado.

Asimismo, se detectó páginas de alojamientos y viajes que combinaban la marca Tomorrowland 2026 y Airbnb sin ningún permiso oficial, así como dominios falsos dirigidos en francés, alemán y checo, y no solo al inglés.

Lo que hace denotar que los fraudes online en boletos y viajes para Tomorrowland 2026 se tratan de estafas organizadas y localizadas para los fans del festival de música.

Tomorrowland 2026: alertan sobre fraudes online en boletos y viajes (Tomorrowland 2026)

Robo de identidad con registro biométrico en los fraudes de Tomorrowland 2026

En los fraudes de Tomorrowland 2026, también la empresa CloudSEK detectó el robo de identidad con la aplicaciones de registro biométrico lo que vulnera la información personal.

Pues algunos sitios solicitan a los usuarios registros biométricos con el gancho de obtener códigos de barras personalizados, además de la recopilación de datos completos de identidad, direcciones y pagos bancarios.

“El uso de registros biométricos falsos es particularmente preocupante. Las víctimas no solo pierden dinero, sino que también exponen información personal que podría utilizarse más adelante para el fraude de seguimiento”. Shobhit Mishra, investigador de CloudSEK.

Con ello, CloudSEK recomienda que en este tipo de eventos como Tomorrowland 2026, los asistentes solo compren boletos a través de los canales oficiales.

Y para hacerlo de la manera correcta, se pide que revisen los dominios de sitios, pues los fraudulentos suelen tener errores ortográficos o extensiones anormales, además del registro biométrico o pago por transferencia bancaria.