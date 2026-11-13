Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin es un ejecutivo mexicano especializado en las industrias farmacéutica, de consumo masivo y retail. Desde el 2 de diciembre de 2024 ocupa el cargo de director general de Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.
En noviembre de 2026, su nombre volvió a la agenda pública tras el anuncio de un acuerdo entre Farmacias Benavides y Farmacias del Ahorro. González-Luna señaló que la alianza impulsará el crecimiento de la compañía y abrirá un “nuevo y emocionante capítulo” para la cadena farmacéutica.
¿Quién es Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin?
Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin es un directivo mexicano con más de 30 años de experiencia en los sectores farmacéutico, de consumo masivo y retail.
Es conocido principalmente por dirigir Farmacias Benavides, empresa en la que también formó parte del equipo directivo entre 2017 y 2023. Regresó a la compañía como director general en diciembre de 2024 y, al año siguiente, asumió la presidencia de su Consejo de Administración.
¿Qué edad tiene Mauricio González-Luna?
Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin no ha brindado una fecha de nacimiento oficial. Por esta razón, no es posible establecer su edad exacta.
¿Mauricio González-Luna tiene pareja?
No se cuenta con información pública verificable sobre la situación sentimental de Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin.
¿Qué signo zodiacal es Mauricio González-Luna?
No es posible determinar el signo zodiacal de Mauricio González-Luna, debido a que no se ha identificado una fecha de nacimiento pública y verificable.
¿Mauricio González-Luna tiene hijos?
No se encontró información pública confiable que confirme si Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin tiene hijos.
¿Qué estudió Mauricio González-Luna?
Mauricio González-Luna cuenta con formación en Administración de Empresas y estudios ejecutivos relacionados con mercadotecnia y liderazgo empresarial.
De acuerdo con su perfil profesional, su preparación académica incluye:
- Licenciatura en Administración de Empresas, con especialidad en Mercadotecnia: Universidad Panamericana, de 1990 a 1994.
- Curso ejecutivo de Mercadotecnia Internacional: Kellogg School of Management, Northwestern University, en 2014.
- Programa ejecutivo Leading in the Digital Era: Harvard Business School, en 2022.
¿En qué ha trabajado Mauricio González-Luna?
Mauricio González-Luna ha desarrollado una carrera de más de tres décadas en empresas de los sectores farmacéutico, consumo masivo y retail. Su experiencia incluye la dirección de equipos, estrategias comerciales, mercadotecnia y proyectos relacionados con la transformación de negocios.
Entre sus principales cargos y actividades destacan:
- Farmacias Benavides: formó parte del equipo directivo entre 2017 y 2023.
- Farmacias Benavides: regresó a la compañía como director general el 2 de diciembre de 2024, en sustitución de Michele Antonio Ingravallo.
- Consejo de Administración de Farmacias Benavides: fue designado presidente en 2025.
- Sector farmacéutico y retail: ha participado en estrategias de negocio, mercadotecnia, ventas y experiencia del cliente en compañías internacionales.
- Asesoría y liderazgo empresarial: en su perfil profesional se presenta como CEO, vicepresidente y asesor, con experiencia en transformación de negocios.