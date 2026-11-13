Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin es un ejecutivo mexicano especializado en las industrias farmacéutica, de consumo masivo y retail. Desde el 2 de diciembre de 2024 ocupa el cargo de director general de Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.

En noviembre de 2026, su nombre volvió a la agenda pública tras el anuncio de un acuerdo entre Farmacias Benavides y Farmacias del Ahorro. González-Luna señaló que la alianza impulsará el crecimiento de la compañía y abrirá un “nuevo y emocionante capítulo” para la cadena farmacéutica.

¿Quién es Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin?

Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin es un directivo mexicano con más de 30 años de experiencia en los sectores farmacéutico, de consumo masivo y retail.

Es conocido principalmente por dirigir Farmacias Benavides, empresa en la que también formó parte del equipo directivo entre 2017 y 2023. Regresó a la compañía como director general en diciembre de 2024 y, al año siguiente, asumió la presidencia de su Consejo de Administración.

¿Qué edad tiene Mauricio González-Luna?

Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin no ha brindado una fecha de nacimiento oficial. Por esta razón, no es posible establecer su edad exacta.

¿Mauricio González-Luna tiene pareja?

No se cuenta con información pública verificable sobre la situación sentimental de Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin.

¿Qué signo zodiacal es Mauricio González-Luna?

No es posible determinar el signo zodiacal de Mauricio González-Luna, debido a que no se ha identificado una fecha de nacimiento pública y verificable.

¿Mauricio González-Luna tiene hijos?

No se encontró información pública confiable que confirme si Mauricio González-Luna Gutiérrez-Lascuráin tiene hijos.

¿Qué estudió Mauricio González-Luna?

Mauricio González-Luna cuenta con formación en Administración de Empresas y estudios ejecutivos relacionados con mercadotecnia y liderazgo empresarial.

De acuerdo con su perfil profesional, su preparación académica incluye:

Licenciatura en Administración de Empresas, con especialidad en Mercadotecnia: Universidad Panamericana, de 1990 a 1994.

Curso ejecutivo de Mercadotecnia Internacional: Kellogg School of Management, Northwestern University, en 2014.

Programa ejecutivo Leading in the Digital Era: Harvard Business School, en 2022.

¿En qué ha trabajado Mauricio González-Luna?

Mauricio González-Luna ha desarrollado una carrera de más de tres décadas en empresas de los sectores farmacéutico, consumo masivo y retail. Su experiencia incluye la dirección de equipos, estrategias comerciales, mercadotecnia y proyectos relacionados con la transformación de negocios.

Entre sus principales cargos y actividades destacan: