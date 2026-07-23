Grupo Gigante estaría fuertemente interesado en comprar la marca La Casa de Toño, luego de que se diera a conocer que la cadena de comida mexicana analiza una posible venta.

Con información de Bloomberg, La Casa de Toño estaría buscando expandirse a Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, para lo que Grupo Gigante podría buscar hacerse con esta emblemática cadena de restaurantes.

De manera preliminar, se indicó que la venta de la cadena La Casa de Toño se valuaría en más de 400 millones de dólares, cerca de 6 mil 953 millones 960 mil pesos.

¿Qué empresas tiene Grupo Gigante actualmente? Buscarían sumar La Casa de Toño a su gran catálogo

Con información de Bloomberg, Grupo Gigante sería el principal interesado en comprar los restaurantes de La Casa de Toño.

Este movimiento estratégico permitiría a Grupo Gigante fortalecer su dominio en el mercado de alimentos, sumando una de las cadenas de comida mexicana más reconocidas en la actualidad.

En el catálogo de empresas, entre alimentos y otros rubros que controla Grupo Gigante, se encuentran:

Restaurantes Toks

Shake Shack

Panda Express

The Beer Factory

El Farolito

Office Depot

Prisa Depot

RadioShack

Petco

Marchand

Casaideas

La Casa de Toño (La Casa de Toño | FB )

La experiencia dual en servicio al cliente y logística posiciona a Grupo Gigante como el candidato natural para liderar la expansión internacional que busca lograr la firma La Casa de Toño.

Hasta el momento, no se menciona algún preacuerdo entre ambas partes, por lo que este podría tomar forma conforme avancen las negociaciones para la compra, ya sea total o parcial, de La Casa de Toño.